Королеву красоты насмерть сбил автомобиль

Яна Лаврентьева добилась многого к 30 годам. У неё была семья и любящий муж, дом, титул самой красивой девушки Калифорнии. Но её жизнь оборвалась трагически всего за несколько секунд.

Несмотря на победу в престижном конкурсе, Яна решила не посвящать себя целиком модельному бизнесу. Она хотела оставить время для семьи.

Модель погибла в Лос-Анджелесе под колёсами автомобиля. Как сообщают очевидцы трагедии, всё произошло около полуночи. Яна переходила дорогу на зелёный свет. Дойдя до середины перехода, она решила снять неудобные туфли. Неожиданно на дорогу вылетел внедорожник, который зацепил девушку.

Водитель даже не остановился, чтобы помочь ей. Подруги, с которыми Лаврентьева была в тот вечер, перешли дорогу без проблем. Они шли впереди её.

Яну доставили в критическом состоянии в больницу, но медики не смогли спасти девушку.

Супруг погибшей модели в шоке от произошедшего. Он не может сказать детям, что их мамы больше нету – боится травмировать их психику. У Яны Лаврентьевой остались дочь и сын.

Полиция разыскивает виновника аварии.