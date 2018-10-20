Завышали цены продуктов и их количество, а также включали в расходы на питание одного пациента в день продукты, не предусмотренные нормативными актами — КГК Витебской области обнаружил ряд нарушений в организации питания пациентов в учреждениях здравоохранения региона.

Также проверки установили факты применения учреждениями различных норм сырья при закладке продуктов в блюда. Кроме того работниками медучреждений допускались нарушения порядка учета пищевых продуктов, технология приготовления блюд. Они не соблюдали требования, предъявляемые к санитарному состоянию объектов, технологическому оборудованию и инвентарю, хранению пищевых продуктов.

Нашли нарушения и при проведении госзакупок продуктов питания, так цены на некоторые товары были увеличены до 24% к первоначальной договорной цене. В отдельных случаях поставщики изменяли количество поставленных продуктов более чем на 10%, что также является нарушением.

Выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточной работе руководителей учреждений здравоохранения по повышению эффективности контроля за организацией и качеством питания пациентов, считают в КГК.

Учреждения здравоохранения, где прошли проверки, уже устранили допущенные нарушения. К дисциплинарной ответственности привлекли 18 сотрудников этих больниц.