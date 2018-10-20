Белоруска прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»

В пятницу вечером команда рэпера Басты пополнилась певицей из Беларуси Александрой Захарик. Зрителю девушка уже знакома по участию в Национальном отборе на “Евровидение-2016” и конкурсе “Новая волна” этого же года. Теперь решила покорить новую площадку — известного музыкального шоу на “Первом”. И достаточно успешно: Александра исполнила песню Майи Кристалинской “А за окном то дождь, то снег”, также известную под названием “Я тебя подожду”, и развернула кресла трех тренеров: Басты, Сергея Шнурова и Константина Меладзе.

– Самое главное – когда пение вызывает какие-то абсолютно удивительные ассоциации, не связанные с тем, где ты сейчас находишься и что сейчас делаешь. Ваше пение меня перенесло в летний какой-то вечер, какой-то летний ветерок такой теплый… Самое прекрасное это то, что, слушая вас, забываешь о своей миссии здесь, о профессии и так далее – и превращаешься просто в благодарного слушателя, – поделился эмоциями продюсер.