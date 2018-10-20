7 причин, по которым насморк не проходит

Хранический ринит можно легко заработать даже тогда, когда неправильно сморкаешься.

Все, наверняка, слышали, что насморк проходит за семь дней, если его не лечишь. А если лечишь – за неделю. Но бывает, как ни стараешься, он все мучает нас неделю, две, а то и три. Вот это и есть хранический ринит.

Попробуем разобраться, почему так происходит.

1. Препараты, которыми Вы лечитесь Вам не подходят.

Несмотря на то, что насморк выглядит обычным явлением и парой мы занимаемся самолечением, аптеку все же не стоит игнорировать и проходить мимо. Но стоит помнить, что не каждый фармацевт может правильно дать совет, какое лекарство подойдет конкретно в Вашем случае. Лучше всего обратиться к врачу. Потому что закладывание носа бывает по разным причинам:

– аллергия;

– сухой и влажный воздух в помещении, в котором Вы больше всего находитесь;

– гормональныеизменения в организме (развивающийся диабет, беременность, климакс и другое);

– мелкий предмет в новохых ходах.

Разная причина требует разного лечения.

Чтобы не ошибиться с лекарственными препаратами, обратитесь в терапевту или лору.

2. Сильно часто пользуетесь сосудосуживающими каплями.



Это самый быстрый и эффективный способ избавиться от насморка. Но лучше всего читать инструкцию, в которой написано: «Использовать не более 3–5 дней». Продолжительное использование может вызвать медикаментозный ринит.

Сосудосуживающие препараты снимают отёк слизистой оболочки, который и создает нам дискомфорт в свободном дыхании. Все бы ничего, но есть “но”…

Во-первых, наши сосуды не реагируют на препарат, к которому привыкли.

Во-вторых, чтобы сосуды отвыкли самостоятельно сужаться им опять нужно лекарство, но реакции на него уже нет. А вот и проблема: нос все время заложен, а препараты уже не помагают.

Увеличение дозы для свободного дыхания освободит нос от насморка всего лишь на небольшой период времени. Адалее как по замкнутому кругу…

Как исправить ситуацию?

Обязательно нужно посетить лора. И чем быстрее, тем лучше. Важнее же вылечить причину, а не залечивать ее.

3. Вы пользуетесь народной медициной.

Есть много средств для облегчения симптомов заложенности носа. Например: луковый сок, кольца из лука и т.д. Многие эксперты, рекомендуют ими пользоваться даже к комнате, где спят больные. Дескать, сера, которая содержится в луке способствует оттоку слизи и свободное дыхание обеспечено. Но это только от вдыхания лукового запаха, а не от капель лука в нос! Чтобы не повредить оболочку носоглотки, которая очень чувствительная, закапывать нос луковым соком нельзя.

Народные средства не всегда помогают в лечении.

Лучше всего несколько раз в день промывать нос солевыми растворами.

4. Воздух, которым Вы дышите сухой.

Воздух в помещении должен быть свежим и влажным.Тогда весь организм будет хорошо работать и не даст инфекции проникнуть внутрь.

Как исправить ситуацию?

Лучше всего увлажнять воздух в помещении, чаще делать проветривание.

5. Вы с насморком ходите на работу.

Многие считают, что больничный лист не нужен, если у Вам просто насморк. Но если есть и другие симптомы (общее недомогание, простуда и т.д.), лучше всего найти время для отдыха.

Как исправить ситуацию?

Лечь под теплое одеяло, выпить горячий чай, поспать, дать огранизму побороть инфекцию и набраться сил. Это нужно для того, чтобы насморк не перешел в более сложную форму.

6. Другие осложнения.

Существует ряд других причин, по которым может быть заложенность носа. При алергии люди часто привыкают к отеку тканейи со временем в носоглотке появляются наросты. Маленькие палипы осложнений не дают. Но со временем они начинают расти и здесь появляется большая проблема: слизь задерживается в носовых проходах и насморк не проходит.

Хронический ринит может возникнуть и по другим прининам: травмы, воспаления придаточных пазух носа и т.д.

Как исправить ситуацию?

Если насморк не проходит за 5-7 дней, нужно навестить врача. Он назначит лечение, которое будет подходить именно Вам. Это может быть не только лекарства, но и физиопроцедуры и даже хирургическое вмешательство.

7. Вы неправильно сморкаетесь.

Ежедневная чистка носа должна быть привычкой каждого из нас.

Накапливать сопли внутри ни в коем разе нельзя, так как и сморкаться очень сильно.

При накоплении слизи мы даем возможность развиваться бактериям. А при сильном сморкании – рискуем нажить гайморит.

Как исправить ситуацию?

Нужно правильно научится сморкаться.

1. Глубоко входнуть ртом.

2. Одну ноздрю закрыть пальцем, а через вторую резко выдохнуть воздух.

Тоже самое проделать со второй ноздрей.

Таким образом чистить нос нужно не менее одного раза в день. Все зависит от необходимости. Именно эти процедуры будут препятствовать скоплению слизи и не позволят бактериям вызвать осложнения.