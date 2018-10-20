4 женщины погибли в столкновении Renault с плугами трактора

Авария произошла В 12 километрах от Черикова. Renault Logan, за рулем которого была 40-летняя женщина, врезался в трактор, который двигался в том же направлении.

Сзади к трактору были прицеплены плуги, что и привело к трагическому исходу. В результате столкновения автомобиль словно разорвало на части, а водитель и три пассажира получили травмы, от которых умерли на месте инцидента. Еще одна женщина-пассажир выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии.

На месте аварии работали сотрудники Следственного комитета, МЧС и ГАИ. Все подробности страшного происшествия устанавливаются.