В Японии изобрели жвачку с вечным вкусом

Жевательная резинка с вечным вкусом изобретена в Японии. Ученые разработали лакомство, которое никогда не потеряет свой вкус благодаря разрядам электрического тока. Сообщается, что внешне такая жвачка ничем не отличается от обыкновенной жевательной резинки. Однако в неё встроено специальное устройство, вырабатывающее электрические импульсы для сохранения вкуса.

Как сообщает «Оnt.by», для человека разряд тока такой силы абсолютно безопасен: жующий его даже не почувствует. Однако пока человек работает челюстями, на его язык вместе с разрядом попадает и вкус жвачки. Единственная сложность состоит в том, что разработка пока недоступна для покупки, ученые продолжают ее тестировать.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что японцы создали вилку, которая заглушает чавканье человека во время еды. Разработала смарт-вилку Otohiko компания Nissin. Сообщается, что у чудо-вилки есть специальный микрофон, который фиксирует звук чавканья. Затем, если он появляется, то тут же воспроизводится приятная мелодия, затмевающая неприятный для многих звук.

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