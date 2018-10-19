Фото: Фонд защиты прав потребителей "Гражданский патруль"

Новосибирская пенсионерка передала министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову скромный подарочный набор, купленный на не менее скромную прибавку к пенсии – на 89 рублей. В набор вошли веревка, мыло, спички и пачка соли.

Женщина записала видео, в котором объясняет свой поступок, оно размещено в группе правозащитной организации “Гражданский патруль” в соцсети “ВКонтакте” 19 декабря.

“Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения”, – рассказала у входа в здание Минсоцразвития региона пенсионерка Елена Владимировна (ее фамилия не называется).

Эти предметы пенсионерка передала чиновнику в знак протеста против такого увеличения прожиточного минимума.

Новую сумму величины прожиточного минимума пенсионера на 2019 год региональные депутаты утвердили 15 октября сразу в двух чтениях. Показатель составит 8814 рублей против прошлых 8725 рублей. Величина разницы в 89 рублей была установлена министром Ярославом Фроловым.

Ранее на заседании Саратовской областной думы министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова при обсуждении прожиточного минимума заявила, что 3,5 тысячи рублей будет вполне достаточно пенсионеру “для минимальных физиологических потребностей”.

Она отметила, что в прожиточный минимум можно уложиться, “если использовать наши сезонные овощи и фрукты”. “Макарошки стоят всегда одинаково. А кефир? Все равно это очень дешево!” – сказала Соколова. Однако сама перейти на такой рацион министр оказалась не готова, заявив, что “статус министра этого не позволит”. После этого министра уволили.

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