В пятницу, 19 октября, Минский областной суд вынес обвинительный приговор командиру роты Павлу Суковенко и прапорщику Артуру Вирбалу. Их признали виновными по ч. 1, ч. 2 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти).

— Прошу суд назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. В дальнейшем планирую трудоустроиться, чтобы приносить пользу своей семье и обществу, — говорил во время последнего слова обвиняемый Артур Вирбал.

Адвокат Александр Галиев, который в этом процессе представляет интересы командира роты Павла Суковенко, просил суд учесть все обстоятельства и также не лишать свободы своего подзащитного.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав все стороны, Минский областной суд признал фигурантов виновными и приговорил командира роты Павла Суковенко к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, прапорщика Артура Вирбала — к 4 годам. Они будут лишены воинских званий.

Суковенко, услышав приговор, закрыл глаза. По выражению лица Вирбала было понятно, что он не ожидал такого сурового наказания. Он тяжело вздохнул и что-то тихо сказал.

На оглашение приговора пришли военные в форме, а вот потерпевших не было.

Адвокат Суковенко Александр Галиев заявил: «Высока вероятность, что мы будем обжаловать приговор».

Напомним, рассмотрение дела по неуставным отношениям в Печах началось 1 октября, это уголовное дело появилось после гибели Александра Коржича, но к смерти рядового, по версии следствия, не имеет отношения. На скамье подсудимых — 24-летний командир учебно-танковой роты Павел Суковенко и 25-летний прапорщик Артур Вирбал.

Среди 7 потерпевших — сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич. В зал в наручниках их доставляли конвоиры. Молодых людей уже третий месяц судят за доведение до самоубийства Александра Коржича. Кстати, сами потерпевшие себя таковыми не считают и просили суд не наказывать строго обвиняемых.

По версии следствия, Павел Суковенко присвоил себе 64 рубля 29 копеек, которые принадлежали другим военнослужащим. Требовал у подчиненных растворимый кофе и сосиски в тесте. А также применял к солдатам физическую силу: бил деревянной палкой. Артура Вирбала обвинили в том, что он заставлял военнослужащих отжиматься, а также применял физическую силу.

— Если потерпевшие говорят, что бил их, значит, так и было. У меня нет причин им не доверять. Если суд решит, что бил, соглашусь, — говорил во время процесса Вирбал. — В армии как? Если ставится задача, ее нужно выполнять. А солдаты не реагировали, уходили в сторону, соответственно, я начинал повышать голос, говорил принять упор лежа. Это было не унижение, а момент их взбодрить. Да, нужно было сделать выговор, отправить в наряд, ну а я человек простой. Мне было их по-человечески жалко. Теперь понимаю, что поступал неправильно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.