Подписание соглашения о взаимодействии на случай ядерной или радиационной аварии состоится на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет 2 ноября в Астане (Казахстан).

Такую информацию предоставила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Данное соглашение предусматривает безотлагательное предоставление помощи в случаях ядерной либо радиационной аварии на территории какой-либо из стран Содружества.

«Подписание документа позволит повысить уровень обеспечения ядерной и радиационной безопасности сторон», – отметили в Исполкоме СНГ.