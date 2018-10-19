Сергей Безруков везет в Минск спектакль о Высоцком

Спектакль «Высоцкий: Рождение легенды» представит актер Сергей Безруков в Минске 24 ноября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» организаторы.

— Масштабная постановка Московского Губернского театра расскажет о нелегком творческом пути, неизвестных эпизодах из жизни поэта, и главное, представит новый взгляд на всеми любимые песни автора, — отмечают организаторы. — Часть сцены превратится в кружащуюся граммофонную пластинку. На ней перед зрителями предстанут как эпизоды жизни поэта, так и жанровые сценки 70-80-х годов XX века — эпохи, когда вся страна дышала песнями Высоцкого. Роль последнего исполнят несколько актеров. Зритель увидит Высоцкого маленьким мальчиком, лириком, поэтом, гражданином, влюбленным, киногероем.

В спектакле прозвучат легендарные песни «Я не люблю», «Моя цыганская», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «Лирическая», «Я несла свою беду», «07», «Кони привередливые», «На Большом каретном». Их исполнят сами артисты. Обещают разнообразие аранжировок — от классического бардовского пения под гитару до современного рока и даже рэпа.

— Большинство из тех, кто будет читать и петь песни Высоцкого в нашем спектакле, — это уже другое поколение, молодые люди, которые родились и выросли после его смерти и после развала СССР, — отмечает режиссер постановки Сергей Безруков. — Для меня было важно, чтобы они пропустили через себя Высоцкого: его потрясающую искренность, его нерв и эмоциональный накал, его песни и стихи. В этом, мне кажется, неразрывная связь, преемственность поколений: если мы не разорвем эту ниточку, то стихи Высоцкого будут читать и через сто лет.

Финальным аккордом спектакля станет песня «Где мои 17 лет», которую под аккомпанемент оркестра исполняют все артисты, занятые в спектакле, во главе с Сергеем Безруковым.