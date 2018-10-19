МТБанк реализовали сервис денежных онлайн-переводов

Портал Recard.by при поддержке ЗАО «МТБанк» реализовал сервис денежных онлайн-переводов для владельцев карт белорусских банков, говорится в пресс-релизе Рекард.

Переводы осуществляются по Беларуси с карт Visa и Mastercard белорусских банков с поддержкой технологии 3D Secure. Владельцы карт МТБанка могут также отправлять средства на карты Mastercard и Visa, выданные банками стран СНГ (Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина).

Для того чтобы перевести деньги на карту, нужно на сайте recard.by выбрать опцию «Сервис пополнения карт» и на открывшейся странице указать реквизиты карты отправителя, карту получателя и сумму перевода. Сумма комиссии (если она существует по условиям договора) будет отображена до отправки средств.

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