Осенью борьба с пигментными пятнами на открытых участках тела остается актуальной. После летнего солнца многие женщины вынуждены месяцами ходить к косметологу в надежде избавиться от безобразных пятен на лице, шее, груди, плечах. О том, как добиться успеха в непростом деле, порталу www.interfax.by рассказала врач-дерматолог, косметолог Марьям Якубовская (г. Ульяновск).

Трудный успех

– “Уйдут ли пятна без следа?” – этот вопрос волнует женщин, которые вместо ровного загара получили не красящие их пятнышки, крапинки, точечки. Я сразу предупреждаю, что победа легкой и быстрой не будет, но она возможна.

При поверхностной, или эпидермальной, пигментации пятна светло-коричневых, сероватых оттенков. С ними можно успешно бороться. Глубокую, или дермальную, пигментацию узнают по темно-синим, темно-коричневым пятнам. Избавиться от пигмента, который засел глубоко в коже, очень тяжело.

Прежде всего профилактика

– Работа с пигментацией начинается с защиты кожи от ультрафиолетовых лучей. Самое активное солнце вовсе не в мае-июне, как многие думают, а в феврале-марте. Уже в январе за полчаса пребывания на солнце можно потерять весь результат, которого вы добились за полгода при помощи дорогостоящих пилингов и “подколок”. Без пилингов лечение пигментации невозможно, а после них обязательно использование SPF-кремов. Поэтому женщины, чья кожа склонна к пигментации, должны заботиться о фотозащите круглый год.

Фотозащита делится на химическую и физическую. К первой относятся SPF-кремы, которые наносят на кожу за полчаса до выхода на улицу. Летом и на отдыхе на юге, когда вы купаетесь и активно загораете, солнцезащитные кремы необходимо обновлять каждые 3-4 часа. Я рекомендую использовать кремы SPF 35, поскольку ученые в ходе долгосрочных исследований доказали, что средства SPF 40 и выше имеют канцерогенный эффект, т.е. могут вызывать онкологические заболевания. При выборе кремов предпочтение отдавайте липосомальным и наносомальным. Их активные вещества глубоко проникают в кожу, а дешевые магазинные кремы всего лишь увлажняют ее верхний слой.

Средства физической фотозащиты (красная глина, окись цинка, диоксид титана) не проникают в кожу, не вызывают раздражения и начинают работать сразу после нанесения. Они дают 100-процентную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Как обесцветить пигментное пятно

– Если на коже образовалось пигментное пятно, это свидетельствует о том, что в глубоких слоях находятся клетки, вырабатывающие пигмент меланин – меланоциты. “Ног у них нет”, поэтому не надейтесь, что в один прекрасный день они уйдут. Меланоциты можно разрушить только лазером. Если не оберегать кожу от ультрафиолетовых лучей, меланоциты активизируются и начинают вырабатывать меланин.

Есть несколько способов снизить активность меланоцитов.

Уменьшить выработку фермента тирозиназы, который способствует превращению аминокислоты тирозина в меланин. Для этого в мезококтейлях, наружно и в ежедневном домашнем уходе используются ботанические осветлители: все формы витамина С (их 5 видов, самое богатое витамином С растение – ацерола, именно ее экстракт входит в состав альгинатных масок и других средств для осветления), койевая кислота, толокнянка, аскорбилфосфат магния. Снижать активность меланоцитов в базальном слое эпидермиса при помощи активации отбеливающих пептидов. Этот принцип используется в мезотерапии специальными пептидными препаратами для отбеливания. Пилинги АНА-кислотами (гликолевой, молочной, лимонной, миндальной), которые обновляют, отшелушивают верхние слои кожи, “поднимая” пятно. Эффект заметен после первых процедур и в дальнейшем нарастает. Ретиноловые пилинги. Ретинол нормализует меланогенез, выравнивает цвет кожи, а также обладает мощным антиоксидантным и омолаживающим действием. Прежде чем приступить непосредственно к “желтым” пилингам, кожу необходимо приучить к ретинолу. Для этого в сентябре начинают применять кремы с низкой концентрацией ретинола на ночь – сначала дважды в неделю, потом чаще. После 2 недель использования данных кремов можно переходить к “желтым” пилингам. Курс включает от 1 до 3 процедур с интервалом раз в 2-3 недели.

Комплексный подход позволяет быстро и надолго избавиться от пигментных пятен и получить ровный цвет лица.