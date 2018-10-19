Минобразования: для перехода к независимой аттестации в школах потребуется несколько лет

В будущем планируется ввести независимую аттестацию за курс средней школы. На данный процесс может уйти несколько лет. Требуется провести серьезную подготовительную работу. Об этом сообщил министр образования Игорь Карпенко.

По результатам независимой аттестации 9-классники смогут перейти в гимназию или гимназические классы средних школ, а также продолжить обучение в обычных классах или пойти по пути профтехобразования. Для 11-классников планируется ввести национальный экзамен.

Независимая аттестация не появится мгновенно, так что выпускникам этого года опасаться нечего. Аттестация будет проходить в прежнем виде.

«Сегодня наставник не знает, то ли ему больше времени посвятить подготовке ученика к аттестации в виде изложения, то ли в виде написания теста для поступления в вуз. Сейчас смотрим, как лучше выстроить итоговую аттестацию», – отметил Карпенко.