Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что для борьбы с уклонистами от армии можно отправлять студентов служить во время каникул.

“Скосишь от армии – потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы…”, – сказал А.Лукашенко, общаясь в пятницу с гродненскими студентами.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам главы государства, отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. Так, после первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго – освоить военную специальность.

“Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать”, – заметил А.Лукашенко.

Продолжить армейские сборы можно и на последующих курсах. Так, молодые люди фактически побывают в армии, но не отрываясь от учебы. “После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее”, – подчеркнул президент.

По его словам, реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Однако глава государства обратил внимание, что это всего лишь один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы. Пока принимать такое решение не планируется и прорабатываются различные варианты, отметил он.

“Но мужик должен уметь разговаривать с оружием. В противном случае он не сможет защитить свою семью, своего ребенка, жену, мать. Это же наша функция – защищать и умереть ради женщины. Так было всегда”, – резюмировал А.Лукашенко.