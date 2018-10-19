Глава государства посоветовал молодым людям не торопиться и разбираться с тем, где им лучше.

Стремление молодежи получать высшее образование за рубежом тревожит и требует внимания со стороны государства, заявил в пятницу во время общения со студентами гродненских вузов президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусские власти неоднократно поднимали вопрос об “утечке мозгов” и том, что достаточно большое количество молодых людей хотят получать образование за рубежом. Вновь вернулся к теме Лукашенко и в пятницу во время общения со студентами из Гродно.

“Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит, – это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом”, – сказал Лукашенко.

Волнует эта тема, отметил президент, даже не только с той точки зрения, что кто-то хочет учиться за границей. По его словам, хуже, когда молодые люди едут в другие страны после получения образования в Беларуси или когда уезжают учиться и остаются там.

“Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, уедете или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет – не торопитесь, сначала разберитесь, где вам лучше”, – обратился Лукашенко к студентам.

Попасть в высший эшелон общества за рубежом невозможно, предупредил президент студентов. По его словам, там всегда получится быть лишь чужими людьми – “второго сорта”.

“Две тысячи человек, которые получают там образование, и, может, половина из них остается, – это не проблема для государства. Но все равно я как президент хотел бы, чтобы наши молодые люди получали образование и работали здесь”, – заключил глава государства.