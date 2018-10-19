Как семьи и государство способны изменить их финансовое положение?

Белорусская экономика все еще восстанавливается после кризисных 2015-2016 годов. Но бедность не успевает снижаться даже такими небольшими темпами, как происходит выздоровление экономики. В первом квартале этого года уровень бедности был чуть меньше 6% − примерно на 1% выше, чем в докризисный 2014 год.

Демографическая ситуация, старение населения, накопленные долги, возможные потери легких денег от нефтяных отношений с Россией из-за налогового маневра и достаточно медленное восстановление экономики могут негативно сказаться на более незащищенных белорусах – пенсионерах, многодетных и неполных семьях.

Белорусы все больше делятся на богатых и бедных?

Ресурсы, которые раньше направлялись на поддержку равенства, исчерпываются. Во время последнего кризиса неравенство между белорусами усилилось. И сейчас разрыв между зарплатами продолжает расти, рассказала Завтра твоей страны академический директор BEROC Катерина Борнукова. Вместе с этим в связи с изменениями внешней ситуации в ближайшие годы могут снизиться бюджетные расходы. Размер социальных расходов, и зарплат бюджетникам.

Чем выше в обществе уровень неравенства, тем сложней людям из более бедных слоев перейти на более высокий уровень жизни. Пока ситуация в Беларуси не представляет серьезной угрозы. Но если такая тенденция продолжится, это может стать социально опасным явлением.

Проблемы бедности обычным экономическим ростом не решить, убежден старший экономист департамента по борьбе с бедностью и неравенством Всемирного банка Александру Кожокару.

Распространение рыночных отношений также может привести к определенному разрыву между богатыми и бедными. Логично сопровождать этот процесс соответствующей социальной политикой.

− У нас есть преимущество – мы делаем реформы после всех остальных. Значит, мы видим плоды в виде того же недовольства людей неравенством и бедностью. Поэтому можем проводить реформы, думая о социальных последствиях, вводя компенсационные механизмы, − считает Катерина Борнукова.

Принцип адресных субсидий для уязвимых групп можно расширить. Государство придерживается политики поддержки семей с детьми, тем не менее около 85% пособий на детей выделяют семьям с детьми в возрасте до 2 лет.

− Например, сегодня у нас пособие на детей до 3 лет дают всем – и богатым, и бедным. В чем смысл состоятельным людям давать эти пособия? Они ведь не стимулируют рождаемость, не помогают этим семьям поддерживать уровень доходов. А вот для женщин в сельской местности это пособие очень важно, − отмечает эксперт.

Доступ к высшему образованию может вывести детей из группы бедняков

Лифт, который чаще всего позволяет вывести детей из малообеспеченных групп в более состоятельные, − это образование, особенно высшая школа, отмечает экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович. Но в условиях абсолютной бедности детям сложней получить то самое хорошее образование, которое бы стало толчком к более качественной жизни.

− Люди с высшим образованием практически не сталкиваются с риском абсолютной бедности. То есть, если ребенок из бедной семьи получил высшее образование, он с большой вероятностью уже не будет бедным. В то время как те, кто получает среднее специальное и среднее образование больше связаны с риском оказаться в группе абсолютно бедных. Риск для них возрастает в условиях кризиса, − отмечает экономист.

У современных детей и молодежи намного больше шансов вырваться из ловушки бедности из-за широких возможностей традиционного и самообразования. Как говорится в исследовании Всемирного банка, в странах с развивающейся экономикой 47% людей, родившихся в 1980-х годах, более образованы, чем их родители. В странах с высоким уровнем дохода таких 57%. Более высокая образованность позволяет им изменить свое экономическое положение и социальный статус.

Достаточно образованные родители, современные технологии, глобализация, задекларированный равный доступ к образованию дают белорусам шанс подняться на социальном лифте.

В идеале это должно было бы вселять надежду на прогресс и более успешное будущее. Но в этом плане экономически активные белорусы пессимистичны, рассказал Александру Кожокару во время семинара «Ориентация на будущие поколения: роль инструментов государственных финансов».

Пессимизм можно объяснить нестабильным и сложным экономическим развитием в последние десять лет. В это время в Беларуси была наихудшая динамика во всем регионе с точки зрения общего уровня удовлетворенности людей своим благополучием. Особенно это ощущалось после последней рецессии. Именно она могла повлиять на субъективное восприятие людьми своих возможностей.

Если люди понимают, что у них нет шанса вырваться из своего нынешнего экономического положения, то они прикладывают меньше усилий. Это приводит к еще большему наращиванию неравенства, заключает Катерина Борнукова.