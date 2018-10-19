ДТП под Воложином: двое погибших, госпитализированы 15 человек

В ДТП с маршруткой в Воложинском районе погибли два человека, еще 15 доставлены в больницу. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла сегодня вечером на 74-м км трассы М6. “Водитель врезался в бетонные блоки. По предварительной информации, одна пассажирка погибла на месте, еще один пассажир скончался в больнице”, – проинформировали в ГАИ.

ДТП случилось на освещенном участке дороги, где ведутся ремонтные работы и установлено ограничение скорости в 50 км/ч. “По предварительным данным, причиной аварии могло стать превышение скорости водителем. Он находится в больнице, в момент аварии был трезв”, – рассказали в ГАИ.

Как сообщили в Воложинской центральной районной больнице, после ДТП с маршруткой туда поступили 15 человек. Пострадавшие пассажиры госпитализированы с травмами различной степени тяжести – пять человек в реанимации, остальные – в хирургии. Как позже уточнили в учреждении здравоохранения, медицинская помощь также потребовалась водителю.

На месте работает следственно-оперативная группа.