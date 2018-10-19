Представители транспортных компаний озвучили в пятницу текущие проблемы премьер-министру Сергею Румасу в ходе его визита в Минский район, сообщили Sputnik.by в пресс-службе Совмина.

Румас сегодня совершил рабочую поездку на Минщину, где посетил два расположенных в регионе транспортных предприятия. Глава правительства обсудил с представителями компаний актуальные проблемы в сфере грузоперевозок. В беседе зашла речь и о так называемых “дозволах” – разрешениях на перевозки, выдаваемых другими странами.

“Например, сейчас у белорусских перевозчиков есть 75 тысяч разрешений, выданных российской стороной, однако этого количества недостаточно”, – озвучили проблему транспортники.

Также руководители компаний коснулись и вопроса оттока кадров в Польшу и страны Балтии. Румасу привели пример того, что из этих государств дальнобойщики устраиваются в Германии, соответственно прибалты и поляки готовы принять на работу белорусов.

Попросили перевозчики правительство и облегчить им жизнь – продлить действие указа об освобождении грузовиков стандарта “Евро-6” от утильсбора на будущий год. Также прозвучало мнение, что необходимо сократить отчетность, которую водители готовят в поездках.

“Сергей Румас поручил подготовить и передать в Совет Министров соответствующие материалы и, в частности, сравнительный анализ условий работы белорусских и российских перевозчиков”, – рассказали в Совмине.

Там отметили, что правительство уже рассматривает возможность пересмотра системы оплаты заграничных командировочных расходов.