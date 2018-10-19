Правительство Беларуси намерено добиться устранения количественных ограничений в торговле нефтью и нефтепродуктами между странами ЕАЭС.

Данный пункт записан в опубликованной программе действий правительства на 2019-2020 годы в разделе развития промышленного комплекса.

“Устранение количественных ограничений и вывозных таможенных пошлин в торговле нефтью и нефтепродуктами между странами ЕАЭС, обеспечение рыночного ценообразования в этой сфере”, – сказано в программе в части механизмов реализации промышленной политики в рамках интеграционных объединений.

В части мер по развитию промпроизводства правительство запланировало, в частности, увеличение глубины переработки нефти до 75,8% в 2020 году. В числе ключевых инвестпроектов в программе указаны строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых остатков на “Мозырском НПЗ” (комплекс H-Oil стоимостью $1,2 млрд планируется ввести в конце 2019 года – ИФ) и комплекса замедленного коксования на “Нафтане” (стоимость более $1 млрд, плановый ввод – ноябрь 2019 года – ИФ).

Как сообщалось, по инициативе российской стороны на этой неделе министр энергетики РФ Александр Новак и заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов.

В РФ протокол будет ратифицирован на законодательном уровне.

Москва заявляла о потерях российского бюджета в связи с ростом беспошлинных поставок темных нефтепродуктов из РФ в Беларусь в первом полугодии. В рамках новых договоренностей стороны согласовали индикативные балансы и протоколы по нефтепродуктам на ноябрь-декабрь 2018 года и на весь 2019 год.

Источник, близкий к переговорам, сообщал “Интерфаксу”, что в документах прописан запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из РФ в Беларусь за исключением отдельных продуктов нефтехимии, которые в республике не производятся.

Ранее посол России в Беларуси Михаил Бабич сообщал, что поставки российских нефтепродуктов для нужд белорусской нефтехимии могут вырасти в 2019 году на 10-15%.

Индикативный баланс по поставкам нефти не претерпел изменений.

В соответствии с межправительственными договоренностями от апреля 2017 года, Беларусь де-юре может импортировать из РФ 24 млн тонн нефти в год. При этом де-факто Минск ввозит 18 млн тонн нефти для переработки. Стороны договорились, что экспортные пошлины на остальные 6 млн тонн будут направляться в белорусский бюджет. В Минске называют эту схему “перетаможкой”.