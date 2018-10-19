Американский авианосец Harry Truman впервые за 27 лет вошел в акваторию Арктики в сопровождении нескольких кораблей ударной группы. Военное судно примет участие в учениях НАТО в Норвежском море, сообщили в пресс-службе ВМС США.

«Мы невероятно рады участвовать в операциях в Норвежском море. Прошло около тридцати лет с того момента, как в последний раз палубная авиация проходила испытания этой суровой средой. И несмотря на плохую погоду, члены нашего экипажа доказывают, что этот корабль может задействовать полный спектр своих возможностей в любой точке мира», – заявил командир корабля Ник Диенна.

Авианосец примет участие в военных учениях Североатлантического альянса под названием «Единый трезубец». В ходе учений ударная авиация корабля будет действовать в условиях низких температур, сильного ветра и «непредсказуемого моря». Военные будут отрабатывать маневры в воздухе, на поверхности и даже под водой.

Учения будут проходить с 25 октября по 23 ноября в Норвегии и акваториях Северного и Балтийского моря, а также в воздухе над Исландией, Финляндией и Швецией. В маневрах примут участие более 50 тысяч военнослужащих, включая 14 тысяч солдат США, в распоряжении которых будут 150 самолетов, 65 кораблей и более 10 тысяч боевых машин.