6 украинских сборщиков белорусской клюквы задержаны за нарушение границы

В Столинском районе Брестской области днем 17 октября в 150 метрах от границы пограничниками были задержаны шесть граждан Украины, которые нелегально занимались сбором клюквы на территории Беларуси.

Среди задержанных пять женщин и мужчина, все жители населенного пункта Заречное Ровенской области. Документы, удостоверяющие личность, имела при себе только одна женщина.

У нарушителей было изъято пять мешков с клюквой.

В отношении задержанных начат административный процесс за незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил пребывания, проинформировали в Госпогранкомитете. Нарушители будут депортированы из Беларуси с запретом въезда на срок до пяти лет.