В безымянных могилах ГУЛАГа покоятся останки многих выдающихся людей. Среди них под сибирским Тайшетом есть и прах Сергея Николаевича Войцеховского, офицера, одного из ярких командиров Белого движения, а затем эмигранта. К сожалению, он, знаменитый генерал двух армий, колчаковской и чехословацкой, был реабилитирован только в 1996 году.

Генерал Войцеховский – трагичная фигура ХХ века. Октябрьскую революцию не принял, воевал против большевиков в Сибири в составе чехословацкого легиона. Участвовал в сопротивлении в оккупированной нацистами Праге, которая стала его второй родиной. Но буквально в первые дни после освобождения Праги от нацистов в 1945 году сотрудники СМЕРШ, можно сказать, выкрали Войцеховского из дома и переправили в Москву. И чешское правительство не стало защищать эмигранта. А в СССР вопреки международному праву без долгих судов бывшего белого офицера приговорили к 10 годам лагерей. Через шесть лет он погиб в Озерлаге от туберкулеза.

Надо честно признать, что военные заслуги генерала двух армий ни в Чехии, ни в России не были оценены очень долгое время. А в Беларуси это имя из небытия вообще возникло первый раз лишь в 2012 году, когда эксклюзивная выставка материалов о его жизни и деятельности была открыта в Национальном историческом музее.

А между тем Сергей Войцеховский – наш земляк, он родом из Витебска…

Полный текст статьи Елены Лубневской читайте в газете “Народная Воля” за 19 октября