В Минском районе заметили бегущего по автодороге двугорбого верблюда. По словам водителей, ставших очевидцами необычного случая, животное выбежало из леса.

Верблюд довольно долго бежал по дороге. Потом свернул на второстепенную. Позже выяснилось, что обитатель пустынь совершил побег из зоопарка агроусадьбы «Земляничная поляна», что в Семковом Городке.

– Да, верблюд наш. Но он не сбежал, а ушел погулять, – цитирует слова представителя агроусадьбы abw.by.

Мужчина добавил, что за полтора года верблюд не пытался сбегать. Но в тот день, вероятно, любопытство толкнуло животное на необдуманный поступок. А через полчаса верблюд вернулся в «родные пенаты».