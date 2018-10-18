В Минске уборщица гаражного кооператива нашла в мусорном контейнере $5,4 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель Московского РУВД столицы Ольга Михаленя.

Женщина убиралась в гаражном кооперативе “Малиновка”. “Собирая мусор, она увидела пачку. Уборщица стала спрашивать у владельцев гаражей, не теряли ли они деньги. И после того как хозяин не был найден, обратилась в милицию с просьбой установить владельца и передать ему деньги”, – рассказала Ольга Михаленя.

По словам женщины, мыслей присвоить деньги у нее даже не возникало. Сейчас в Московском РУВД Минска проводится проверка с целью установления владельца. Всех, кто располагает информацией по этому поводу, официальный представитель просит обращаться в Московское РУВД Минска лично (ул.Грушевская, 9) или по телефонам: 8017-207-40-03, 8029-343-40-28 или 102.