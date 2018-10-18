Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Администрации Президента актуализировал задачи, которые стоят перед этим государственным органом, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко назвал главным в работе честное и справедливое отношение к людям. Кроме того, на повестке дня работы Администрации постоянное совершенствование кадровой политики на всех уровнях, поддержание исполнительской дисциплины и контроль за выполнением решений и поручений главы государства, экспертно-правовая работа.

Президент пояснил, что нынешнее совещание с руководством Администрации президента проводится в русле решения о регулярном характере подобных мероприятий с политическим, экономическим и силовым блоками страны.

О разграничении полномочий

Александр Лукашенко отметил, что задача Администрации – быть монолитным экспертным центром. Вместе с тем он обратил внимание на разграничение компетенции и полномочий, чтобы не допускать неразберихи во взаимодействии с другими государственными органами. “Вы должны заниматься своим делом, – сказал глава государства. – А важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться в правительстве, и важнейшие решения будут вырабатываться там”.

Президент подчеркнул, что Администрация должна выполнять роль своего рода фильтра по многим вопросам: “Вы не можете изменить решение, например, правительства. Вы просто должны обратить внимание ррезидента на то, что те или иные решения расходятся с его требованиями и указаниями. Точно так же, если вопрос касается силового блока страны, у нас для этого есть Государственный секретариат Совета безопасности”.

“Разграничение полномочий – это важный вопрос. Но то, что все вопросы должны проходить через Администрацию президента, это факт. Никому не запрещается обратить мое внимание даже на военные вопросы, если, с вашей точки зрения, там что-то не так. Но во главу угла всегда должна быть поставлена дисциплина, четкое и своевременное выполнение всех задач и поручений ррезидента”, – сказал белорусский лидер.

О кадровой политике

Это направление Александр Лукашенко назвал одной из ключевых функций Администрации президента, обратив внимание на необходимость совершенствования и улучшения кадровой политики на всех уровнях. “Это мое неизменное требование. Особенно в отношении лиц, включенных в кадровый реестр ррезидента. Это уже ваш хлеб – кадровые вопросы”, – сказал президент.

Об идеологии

“Вы те, кто должен немедленно реагировать на любые изменения ситуации в политической, экономической, социальной и иных сферах. Вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, необходимые для развития страны. Людей равнодушных здесь быть не может. Вы знаете, как стремительно порой и непредсказуемо меняется ситуация в мире, вслед за ней – и сознание людей. Первыми это должны чувствовать люди, работающие в идеологической вертикали. Это одно из главных условий стабильности в обществе и основа для дальнейшего развития”, – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что идеологи должны уметь работать с населением, понимать проблемы людей, точно и действенно отвечать на все вызовы.

Александр Лукашенко также высказал пожелание, чтобы работа в сфере идеологии осуществлялась более системно.

О честности и справедливости

Александр Лукашенко заявил, что честное и справедливое отношение к людям должно быть определяющим в работе. В качестве иллюстрации он привел данные одного из недавних социологических опросов в России, во время которого россияне в первую очередь обращали внимание на вопрос справедливости.

“Мы с вами давно уделяем внимание именно этому вопросу. И в основу нашей политики, я всегда это говорил и требовал, надо положить вопросы справедливости”, – сказал глава государства.

О помощниках президента в регионах

По словам главы государства, особая роль в реализации озвученных подходов отводится помощникам президента. Акцент в их работе – общественно-политическая и социально-экономическая ситуация в регионах, обстановка в каждом конкретном коллективе. “Как работает местная власть? Какие проблемы волнуют жителей региона? Вы должны владеть ситуацией и своевременно реагировать на происходящее”, – определил Александр Лукашенко круг актуальных вопросов.

“Более того, осуществляя кадровую политику (вы еще и инспекторы по кадрам в каждом регионе), кадры надо оценивать именно с этих позиций: как развивается социально-экономическая ситуация в том или ином регионе и какова здесь роль кадров”, – добавил белорусский лидер.

Об исполнительской дисциплине

“Особое внимание – исполнительской дисциплине. Все решения президента должны быть на контроле и выполняться неукоснительно. Только так мы сможем сохранить управляемость в государстве”, – подчеркнул Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что контролировать результаты выполнения тех или иных поручений необходимо непосредственно в высших государственных органах, будь то Администрация президента, Комитет госконтроля, Управление делами президента или Государственный секретариат Совета безопасности. “И снимать с контроля должны вы. Чтобы доклады от исполнителей с мест не ложились на стол президенту, не обработанные вами”, – потребовал белорусский лидер.

“В сфере экономики, как и прежде, ваша задача – глубокий анализ всех предлагаемых решений, оценка их соответствия государственной социальной политике, анализ их влияния прежде всего на человека, развитие отраслей, регионов и страны в целом”, – сказал Президент.

Об экспертно-правовой работе

Еще одним из важнейших направлений деятельности Администрации президента глава государства назвал экспертно-правовую работу и координацию деятельности государственных органов в сфере права. “Здесь хорошо зарекомендовала себя практика привлечения общественности и экспертных советов к обсуждению проектов правовых актов, – считает Президент. – Если разработчики того или иного нормативного правового акта что-то упустили, не увидели, то слабые места в документе им всегда подскажет народ”.

В качестве примера Александр Лукашенко привел концепцию закона “О противодействии домашнему насилию”, которая ранее не только подверглась критике со стороны главы государства, но и вызвала возмущение широких слоев населения. “Следует и дальше выносить наиболее значимые документы на суд общественности”, – сказал президент.

Он обратил внимание на необходимость обеспечения единообразного применения законодательных актов. “Главное, чтобы мы четко понимали, что все блоки власти в стране должны работать слаженно, должно быть полное взаимодействие. Я от вас жду прежде всего эффективной работы”, – резюмировал глава государства.