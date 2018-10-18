18 октября 2018 года СМИ сообщили, что американские власти выдали Беларуси 21-летнего жителя Гродно, который скрывался от уголовного преследования в США.

«Торжественная» передача беглеца состоялась накануне, 17.10.2018, в Национальном аэропорту «Минск» по договоренности с ФБР, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) Беларуси.

Как следует из сообщения ведомства, житель Гродно еще в 2015 году был осужден за незаконный оборот наркотиков. Но уже в 2016-ом фигурант дела снова попался милиции в тот момент, когда забирал «закладку». Пока шло расследование, молодой человек успел сбежать.

«Всплыл» белорус уже в США, когда его в августе 2017-го года задержала полиция штата Флорида за мошенничество. В связи с тем, что между СК и ФБР существует соглашение о сотрудничестве, преступник был передан белорусской стороне.