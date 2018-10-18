Россия дополнительно перечислит в бюджет Беларуси 27 млрд рублей (порядка $405 млн по текущему курсу) в качестве уплаты экспортной пошлины на нефть в связи с ростом ее цены, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

“Мы видим, что в связи с ростом цен на нефть возрастают и наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. Дополнительно 27 млрд рублей вносим в бюджет средства на эту цель”, – сказал он.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн “перетамаживаются”, то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

По оценке Минфина, общий объем этой субсидии за “перетаможку” в целом оценивается примерно в $2 млрд в год. В сентябре Беларусь заявила, что Россия задолжала бюджету страны за “перетаможку” нефти начиная с июля. В октябре, после переговоров президентов России и Беларуси, РФ перечислила в ее бюджет $263 млн.

Россия с 2019 года планирует постепенно сокращать экспортную пошлину на нефть вплоть до ее полного обнуления в 2024 году при аналогичном повышении НДПИ. Такая схема позволит отказаться от “скрытой” субсидии Беларуси. При этом стороны уже приступили к переговорам о компенсации Беларуси выпадающих доходов от завершения российского “налогового маневра”.