В концепции ядерной доктрины России нет превентивного удара. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», сообщает “Росбалт“.

«Наша концепция — это ответ на встречный удар, это значит, мы готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что потенциальный агрессор наносит удар по нашей территории», — уточнил Путин.

По его словам, в случае нападения, агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. «(При таком развитии событий — „Росбалт“) мы — жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют», — добавил он.

ТАСС сообщает, что Путин также заявил: “Мы вообще ничего не боимся – страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет. Далеко не везде, не во всех странах, есть такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за отечество – у нас есть”.

“Мы никуда не забираемся, у нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого”, – цитирует Путина РИА “Новости”. Относительно аннексии Крыма глава государства заметил: “Крым – это наше. Наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали. Люди пришли на “референдум” в Крыму и проголосовали”.