Чтобы выиграть основной торг у России – получить нужную компенсацию за налоговый маневр и сохранить «перетаможку» российской нефти в полном объеме, официальный Минск вынужден был поступиться своими интересами и согласиться на квотирование поставок российских нефтепродуктов.

«В части поставки темных (нефтепродуктов – Прим. ред.) — да, мы пошли на уступки по просьбе российской стороны. Взамен мы рассчитываем получить компенсации по стоимости удорожания нефти в результате налогового маневра», — откровенно признал вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в эфире телеканала «Беларусь 1» 12 октября.

Нулевые балансы для беспошлинных поставок в Беларусь

То, что белорусской стороне первой пришлось уступить в нефтяном торге с РФ, стало известно за два дня до приезда Владимира Путина в Могилев на Форум регионов. В Москве 10 октября на встрече вице-премьера РФ Дмитрия Козака и белорусского вице-премьера Игоря Ляшенко были согласованы индикативные балансы и протоколы по поставкам нефти и нефтепродуктам в Беларусь на ноябрь-декабрь 2018 года и на 2019 год.

Протокол предусматривает запрет на поставки в Беларусь темных нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива до конца 2019 года. При этом Россия согласилась сохранить необходимый предприятий белорусской нефтехимической промышленности объем беспошлинных поставок определенных видов нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси.

Речь, в частности, идет о поставках ряда компонентов бензина, которые могут быть использованы в нефтехимии, а также широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), масел, вазелина и т. д. Протоколом предусмотрены небольшие объемы экспорта данных видов нефтепродуктов, но если будет нужно, их увеличат под потребности белорусского нефтехима. «Нас это устраивает — для обеспечения загрузки мощностей белорусских заводов и производства продукции с необходимыми темпами», — сказал Ляшенко.

ДЛЯ СПРАВКИ

Согласно подписанному 10 октября протоколу, добыча нефти и газового конденсата в Союзном государстве (СГ) в 2019 году составит 556,7 млн. тонн, в том числе в РФ — 555 млн. тонн, в Беларуси — 1,7 млн. тонн. На переработку нефти будет направлено 312 млн. тонн, из них 288 млн. тонн — в РФ и 24 млн. тонн — в Беларуси. За пределы Союзного государства планируется поставить 233,4 млн. тонн нефти, из них 231,7 млн. тонн из РФ, 1,6 млн. тонн — из Беларуси.

Индикативный баланс автомобильного бензина СГ на 2019 год предусматривает, что в следующем году будет произведено 46 млн. тонн бензина, из них в России — 43,14 млн. тонн (652 тыс. тонн второго класса и ниже), в Беларуси — 2,921 млн. тонн бензина. Поставок бензина из России в Беларусь в 2019 года не предусмотрено. Потребление бензина в РФ в 2019 году оценивается в 36,27 млн. тонн, в Беларуси — в 1,3 млн. тонн. Вывоз за пределы СГ составит около 8,5 млн. тонн бензина из РФ, 1,6 млн. тонн — из Беларуси.

В 2019 году в России будет произведено 80,38 млн. тонн дизельного топлива, в Беларуси — 5,9 млн. тонн. Поставок дизтоплива из России в Беларусь не предусмотрено. Потребление дизтоплива в РФ составит 27 млн. тонн, в Беларуси — 3,3 млн. тонн. За пределы СГ будет поставлено 55,9 млн. тонн дизельного топлива: 53,33 млн. тонн — из России и 2,6 млн. тонн — из Беларуси.

Производство мазута в 2019 году в рамках СГ составит 47,32 млн. тонн, в том числе 43 млн. тонн — в РФ, и 4,3 млн. тонн — в Беларуси. Поставок мазута из России в Беларусь не предусмотрено.

Торг был обречен?

Белорусская сторона, как и прогнозировал БЕЛРЫНОК, не стала обострять конфликт с главным союзником в связи с установленными Россией новациями. Которые, между тем, приведут к существенному выпадению доходов белорусского бюджета и, кроме того, являются административным вмешательством в правила торговли в едином экономическом пространстве.

Москва со своей стороны откровенно заявила о своем недовольстве в связи с увеличением реэкспортных поставок российских нефтепродуктов и СУГ из Беларуси, в результате чего белорусский бюджет зарабатывает дополнительные доходы, а российский — теряет. Чиновники Минфина РФ утверждали, что на беспошлинных поставках нефтепродуктов в Беларусь российский бюджет в 2017 году потерял 10 млрд. рублей, а за первое полугодие 2018 года — еще 10 миллиардов.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Как сообщалось в СМИ, российские нефтепродукты поступали в Беларусь преимущественно в адрес нескольких частных компаний — «Неонафта», «Эксимойл» и «Нефтебитумный завод». В частности, «Неонафта» с мая 2018 года начала поставлять на украинский рынок дизельное топливо под маркой «ТДЭ» («Топливо дизельное экспортное»), которое производит сама. При этом enkorr.com.ua со ссылкой на участников рынка сообщило, что «ТДЭ» фактически является российским дизтопливом, которое после изменения спецификации реэкспортируется из Беларуси в Украину с уплатой всех сборов.

Изначально руководство Беларуси заняло жесткую позицию по вопросу реэкспорта российских нефтепродуктов. В августе президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Беларусь-1» сказал, что не понимает упреков российской стороны в том, что белорусские компании покупают темные нефтепродукты в РФ, перерабатывают в Беларуси и затем продают на внешнем рынке. По его словам, это не новая практика. Темные нефтепродукты, на его взгляд — это отходы нефтепереработки, которые не реализуются в России, «компании продали нашим, мы доработали (нашли технологию), продали, заработали какую-то копейку».

Белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко также еще недавно заявлял, что Беларусь настаивает на сохранении традиционно сложившихся объемов поставок российских нефтепродуктов. Тем не менее, белорусская сторона, рассудив здраво, решала сдать эту позицию без «боя».

Да, жесткое квотирование беспошлинных поставок российских нефтепродуктов с 1 ноября 2018 года лишит белорусский бюджет в этом году нескольких миллионов долларов. То есть, в оставшиеся два месяца этого года из-за российских ограничений Беларусь лишится возможности экспорта около 600-700 тыс. тонн нефтепродуктов, соответственно, белорусский бюджет недополучит соответствующий объем экспортных пошлин. В следующем году потери существенно заметно возрастут.

Но официальный Минск вынужден был пожертвовать этой позицией в надежде выторговать более солидную компенсацию. К тому же, следует признать, что другого выхода и не было. В случае затяжного конфликта с Россией по этому вопросу Беларусь рисковала потерять куда больше, учитывая абсолютную сырьевую зависимость от союзника.

Промежуточные итоги: потеряем пошлины, но вернули «перетаможку»

За эту сговорчивость Москва уже частично заплатила союзнику — вернула Беларуси 263 млн. долларов от «перетаможки» нефти, которые недоплачивала с июля.

Напомним, с 2017 года Беларусь получила право на «перетаможку» 6 млн. тонн российской нефти — с зачислением пошлин в свой бюджет (еще 18 млн. тонн поставляется на переработку на белорусские НПЗ). Эти договоренности подписывались, когда нефть стоила 40−50 долларов за баррель. Затем цена нефти заметно выросла, и в белорусский бюджет поступило больше денег, чем рассчитывала российская сторона. Поэтому с июля 2018 года Минфин РФ ограничил перечисление денег в белорусский бюджет.

Однако после подписания нулевого баланса по беспошлинным поставкам нефтепродуктов в Беларуси Москва оперативно «исправилась» и перечислила недоплаченную сумму.

«Уже вчера поступили. Они недоплачивались с июля. Мы получили 263 млн долларов», — рассказал белорусский вице-премьер И. Ляшенко 12 октября, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что «этот механизм не имеет конкретной цифры, зависит от стоимости барреля» нефти.

Впереди – тяжелые переговоры

Однако это — лишь промежуточный результат компромисса, на которые официальный Минск вынужден был пойти в надежде выторговать больше.

Возможные последствия для Беларуси от налогового маневра в России — на сегодня это самый важный вопрос, который требует решения до конца текущего года, подчеркнул недавно председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Он отметил, что «РФ в течение 6 лет практически отказывается от таможенных пошлин, и все это будет переложено в цену на нефть». «Фактически мы придем к мировой цене на нефть, но при этом своим субъектам хозяйствования это будет компенсировано через механизмы демпфирующих акцизов. То есть переработчики в РФ фактически ничего не потеряют. В белорусском бюджете таких инструментов просто нет, в связи с этим нам предстоят очень тяжелые переговоры с РФ по выравниванию конкурентной среды для того, чтобы наша нефтепереработка работала в аналогичных условиях с нефтепереработкой в РФ, и к этим переговорам мы приступаем, сейчас в активную стадию войдем. Поэтому я и сказал, что до конца года основной задачей будет решение этого вопроса», — подчеркнул А. Рыбаков.

Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко сообщил 12 июня в Могилеве, что Беларусь и Россия с 1 ноября начнут переговоры по выработке механизма компенсации белорусской стороне потерь от налогового маневра в РФ. «Мы с Козаком (Дмитрий Козак, вице-премьер РФ. – Прим. ред,) будем встречаться. С 1 ноября — первый тур переговоров на уровне вице-премьеров. До этого рабочие группы будут работать», — рассказал И.Ляшенко.

Определиться с компенсаций стороны должны до конца 2018 года.

«Что касается налогового маневра, то у сторон есть понимание, что последствия налогового маневра негативно скажутся на бюджете Беларуси и предприятиях нефтехимического комплекса. С июня идет обсуждение вопросов и механизмов компенсации. До конца года, у нас есть поручение президентов, что мы должны закончить дискуссию и внести на их рассмотрение конкретный механизм», — отмечал ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Однако пока позиции сторон по ключевому подходу предоставления Беларуси компенсации принципиально различаются. По словам Румаса, российская сторона предлагает, чтобы был межбюджетный трансфер, белорусская сторона считает более правильной фиксацию потерь в цене получаемой нефти.

Ранее белорусский Минфин сообщал, что из-за налогового маневра белорусский бюджет недополучит уже в 2019 году 300 млн. долларов. К 2024 году, на который запланирована окончательная реализация налогового маневра, выпадающие доходы бюджета Беларуси будут составлять около 2 млрд. долларов в год.

Между тем, С. Румас отметил, что сумма потерь белорусского бюджета от налогового маневра пока окончательно не определена. Также не определено, по его словам, и то, будет ли РФ полностью компенсировать эти потери.

В то же время первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов 12 октября подтвердил журналистам, что Россия и Беларусь обсуждают вопрос компенсации потерь для Минска. «Действительно, мы сейчас с партнерами из Беларуси, с коллегами готовим предложения по финансовым нашим взаимоотношениям в результате реализации налогового маневра. Пока еще договоренностей нет, пока мы ждем предложений от белорусской стороны и после этого сформулируем наши соображения. И в рамках нашей двусторонней комиссии, группы высокого уровня подготовим предложение для руководства правительства РФ», — рассказалСилуанов.

По его словам, «сейчас пока нет суммы». «Пока мы договорились, что на следующей неделе представят нам предложения», — добавил Силуанов. Он пояснил, что при реализации налогового маневра в России для Беларуси будет сокращаться поступление скрытой субсидии, которая предоставляется в результате отсутствия экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. «Общий объем этой субсидии в целом сегодня составляет более двух миллиардов долларов в год. Это цена той беспошлинной поставки нефти и нефтепродуктов на белорусские предприятия. Поэтому реализация налогового маневра в конечном счете приведет к тому, что эта субсидия, скрытая, обнулится. Это будет сделано к 2024 года», — пояснил Силуанов.

Новый торг за налоговый маневр

Несколько лет назад Минск уже торговался за получение компенсации от России за проведение налогового маневра. Напомним, что еще при создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Минск настаивал на свободном доступе к энергоресурсам в союзе, а также создании конкурентной среды в отношении поставок энергоресурсов в Беларусь. В то время Беларусь перечисляла пошлины на нефтепродукты в российский бюджет (а это 2-3 млрд. долларов в зависимости от цены на нефть). Белорусская сторона считала, что пошлины должны перечисляться в белорусский бюджет, Россия этому противилась.

Договориться удалось лишь после того, как вопрос вынесли на уровень президентов России и Беларуси. 29 мая 2014 года – в день подписания договора о создании ЕАЭС — стороны подписали протокол о внесении изменений в соглашение о порядке уплаты и зачисления вывозных таможенных пошлин при экспорте с территории Беларусь. В бюджет Беларуси зачислялось 1,5 млрд. долларов экспортных пошлин на нефтепродукты, остальная сумма — в российский бюджет. Эта договоренность рассчитана до 2025 года — срока создания единого рынка нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Но вслед за этим белорусской стороне «стало известно», что Россия с 2015 по 2017 года проводит налоговый маневр (позже РФ отложило сроки его завершения), в результате чего входная цена на нефть для Беларуси уже с 2015 года повысилась на 100 долларов за тонну. Белорусская сторона потребовала компенсировать эти потери. А для этого попросила полностью освободить ее от уплаты экспортных пошлин на нефтепродукты в российский бюджет на 3 года – пока в России будет продолжаться налоговый маневр, чтобы белорусские НПЗ смогли завершить модернизацию и были готовы работать в новых условиях. Москва согласилась дать освобождение лишь на один год (но из-за рухнувших мировых цен на нефть этот вопрос скоро утратил свою актуальность, — объем полученных Беларусью экспортных пошлин на нефтепродукты в последние годы не превышал 1,5 млрд. долларов).

С 2015 года все экспортные пошлины остаются в белорусском бюджете, — в российский бюджет они не попадают, поскольку их сумма ниже 1,5 млрд. долларов.

По сути, это и есть российская плата Беларуси за проведение налогового маневра. Тем не мене, теперь Беларуси предстоит новый торг за компенсацию от проведения Россией налогового маневра. И подоплека его иная. Дело в том, что Россия при проведении налогового маневра вводит для своих нефтепереработчиков новый механизм субсидирования. Компенсации российским нефтекомпаниям в рамках демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть, призванной сдерживать цены на бензин и дизтопливо внутри России, в 2019 году могут составить 700 млрд. рублей.

Минск считает, что это деформирует конкурентную среду в ЕАЭС, что обернется серьезными проблемами для белорусской экономики, и требует для своих нефтепереработчиков соответствующий компенсаций.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Согласно статданным, из РФ в Беларусь в январе-июле 2018 года было поставлено 2,348 млн. тонн нефтепродуктов — на 36,8% больше, чем в январе-июле 2017 года. В стоимостном выражении объем поставок составил на 912,192 млн. долларов. (+70,56%). Больше всего отгружалось мазута, нафты и вакуумного газойля.