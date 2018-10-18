В Минске Камиль Камал живет уже 35 лет. Азербайджанец по национальности, он родился в Грузии, но вряд ли когда-нибудь думал, что на исторической родине его будут называть белорусским художником.

– А у меня земляк учился в Минске на монументальном и прислал мне как-то фотографию своего рисунка. Я был просто поражен! Я не знал этой стилистки, не знал такой школы. «Ну, – подумал, – там, наверное, классно!»

– Отчаянный вы! Бросить репинскую академию не каждый бы решился.

– А вот судьба, понимаете? Мне очень много дала эта земля. Работа, семья. Здесь мой сын родился. Помню, два месяца думали, как назвать – азербайджанским именем или белорусским. Жена-то отсюда, тоже ведь хотелось угодить человеку. Решили, что будет Руслан. Вот, кстати, его фотография на стене…

Полный текст беседы с Камилем Камалом читайте в газете “Народная Воля” за 19 октября