Банальная усталость – на нее принято списывать слишком много непонятных симптомов, которые не укладываются в рамки шаблонных диагнозов. В реальности это состояние гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд. Хроническая перегрузка мозга чревата развитием тяжелых заболеваний – вплоть до старческого слабоумия, которое в наши дни стремительно молодеет. А причина проблемы всего лишь в нехватке магния – минерала, который отвечает за нормальную работу наших «серых клеточек». Но часто ли о нем можно услышать от практикующих врачей, которые гораздо охотнее прописывают пациентам дорогостоящие лекарственные препараты?

ЗАЧЕМ НУЖЕН МАГНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ МОЗГА?

Магний – единственный натуральный микроэлемент, который помогает сосудам головного мозга качественно отдыхать и расслабляться. Это совершенно необходимый процесс, в противном случае перегрузки становятся критическими. Ситуация похожа на сбой высокоточного механизма, который работает на износ, без должной профилактики – в результате происходит авария, последствия которой могут оказаться непредсказуемыми.

Магний при умственных нагрузках играет роль нашего главного помощника. Благодаря его присутствию усиливается кровообращение – сосуды расслабляются, мозг активнее снабжается кислородом, хорошо «питается» витаминами и прочими полезными веществами. Магний в дефиците? Человек испытывает явный упадок сил, чувствует себя сонным, разбитым, не может собраться с мыслями.

Среди самых явных свидетельств недостатка магния ученые называют проблемы с обучением, сложность запоминания и усвоения новой информации. Дефицит магния – частый спутник ДЦП, деменции, болезни Альцгеймера и прочих серьезных психических заболеваний. Он может наблюдаться в любом возрасте – от рождения до старости.

И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

Чем больше нагрузок и переживаний – тем ниже уровень магния в организме. Он буквально «сгорает» в топке ежедневных стрессов. Однако обычными таблетками решить проблему сложно – умный минерал при обычном приеме усваивается тяжело и медленно. Именно поэтому в Европе и Америке, для того, чтобы снять нервное напряжение, советуют пациентам принимать ванны со специальной магниевой солью. Так магний, проникающий прямо через кожу, начинает действовать практически моментально. Это один из самых приятных видов лечения, которые только можно придумать. Считается, что эти процедуры абсолютно безопасны. Восполнять магний через кожу рекомендуют даже беременным и детям.

А сторонники традиционных способов приема минералов употребляют специальную воду с магнием. Также в ежедневный рацион необходимо включить продукты, богатые этим микроэлементом: орехи, семена тыквы и кунжута, бобовые, рисовую и гречневую крупы, сухофрукты, овощи (авокадо, капуста, шпинат, зелень, свекла), шоколад и какао. Специалисты рекомендуют ограничить употребление кофе и крепкого чая, алкоголя, соленых блюд и кондитерских изделий. В рацион также обязательно следует включить продукты, содержащие витамин В6 (грецкие орехи, рыба, дрожжи, крупы, говяжья печень и т.д.). Этот витамин обеспечивает оптимальное усвоение магния.

Поэтому обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом: может, именно этого микроэлемента и не хватает вашему организму, чтобы избавиться от хронической усталости и заставить ваш мозг работать быстрее.