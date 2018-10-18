Как укрепить здоровье осенью

Не каждый может похвастаться отменным здоровьем и прекрасным настроением в дождливые осенние дни. Осенью обостряются респираторные заболевания, что приводит к унынию и общему ослаблению организма. Как укрепить здоровье, дать отпор простуде и осенней депрессии?

Осень – прекрасное время, чтобы активизировать защитные силы организма и подготовится к зимним холодам. Важно сохранить не только физическое, но и душевное здоровье. У природы, как говорится, нет плохой погоды. Поэтому с радостью встречаем новый и день, прощаемся с ленью, укрепляем физическую форму и получаем удовольствие душевное.

Будьте активны.

Общеизвестно, что в здоровом теле здоровый дух. Начните день с зарядки или с танцевальной минутки. Активные танцевальные движения под музыку разбудят сонный организм и дадут положительный энергетический заряд. Двигаться нужно не только для того, чтобы согреться. Несколько простых упражнений приведут к активизации кровообращения и улучшению обменных процессов в организме. Можно разбудить свой организм пешими прогулками, плаваньем в бассейне, прокатиться на роликах или велосипеде. Если вы положительно относитесь к спорту, приобретите абонемент в тренажерный зал. Любой вид физической нагрузки наполняет наш организм кислородом, человек ощущает всплеск радости, позитива и оптимистичного настроения.

Хороший вариант для предупреждения простуды – закаливание. Начинать надо с умывания прохладной водой, обливания рук и ног, и только после начинаем обливать другие части тела. Процесс закаливания не быстрый, пусть температура воды для начала будет на пару градусов ниже, не форсируйте процесс. При закаливании главное правило – не навреди.

Отсутствие диеты.

Осень – не время худеть и сбрасывать килограммы. Оставьте их до весны. Часто в прохладные осенние дни человек испытывает голод и повышенный аппетит. Это нормальное явление. Мы согреваем себя не только теплыми куртками, шапками и физическими упражнениями. Вкусная, сытная еда так же способна оказывать согревающее действие и вызывать приятное теплое удовлетворение. В осенний период обязательно надо употреблять мясо и рыбу. Недостаток этих продуктов может приводить к анемии. Мясо и рыба укрепляют иммунитет, них содержатся такие необходимые вещества, как цинк, животный белок, железо и фосфор, жирные кислоты.

Питание осенью.

В период активности вирусов, мощный отпор и защиту окажут такие продукты, как чеснок, лук, хрен и имбирь. Используйте лук для приготовления первых и вторых блюд. Чеснок прекрасно сочетается в салатах. Хрен наделен противовоспалительными свойствами, из него можно приготовить приправу и подать к обеденному столу. Имбирный чай отлично тонизирует, ускоряет обмен веществ и выводит шлаки. Его можно давать детям старше двух лет. Отлично подойдёт малоежкам стакан имбирного чая за полчаса до еды, так как вызывает прилив аппетита.

Осень – самое лучшее время для овощных блюд, свежих салатов из пестрых осенних овощей. Картофель, свёкла и капуста, томаты и перец – пусть все самое полезное будет на вашем столе.

Баня – полезный досуг

Посещение бани в период прохладных ноябрьских дней будет полезен для здоровья, приятен душевно и физически. Горячие пары бани хорошо прогревают внутренние органы. Вместе в потом выходят шлаки и избыток соли. Воздух высокой температуры является тренажером для сердечно-сосудистой системы и окажет оздоровительное воздействие на кожу. Она пройдет хорошую очистку, станет более гладкой и упругой.

В наших силах превратить осенний период жизни в незабываемые воспоминания, теплые для души, приятные сердцу и полезные для здоровья. Радуйтесь каждому дню и будьте здоровы!