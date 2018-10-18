Лидер независимого профсоюза РЭП прокомментировал заявление правительства о повышении пенсий на 20 рублей с 1 ноября.

Министр экономики Ирина Костевич заявила, что с 1 ноября пенсии повышаются на 20 рублей. Перед этим премьер-министр Сергей Румас обещал, что в этом году правительство планирует повысить выплаты пенсионерам еще на 5%.

Геннадий Федынич прокомментировал заявления чиновников:

– Администрация президента каждый квартал проводит социсследование по регионам. Я бы им рекомендовал провести социсследование исключительно по пенсионерам. Насколько пенсия удовлетворяет обычные потребности человека, который всю жизнь отдал работе в организации либо на производстве. Если сегодня средняя пенсия – 374 рубля, а будет на 20 рублей больше – 394 рубля, то это выдавать за рекордное повышение…

– С точки зрения арифметики – это действительно повышение. А с точки зрения реалий? Если люди прекрасно видят, на сколько повысились цены? В том числе на курицу, которую чаще покупали пенсионеры; на те же колбасы, молочные продукты… Люди прекрасно понимают: если раньше в пакете был литр молока, то сейчас там – 900 млл. А цена осталась прежняя. Бедные пенсионеры, они проезжают все магазины, ищут акции, чтобы что-то купить подешевле – потому что на свою пенсию они прожить не могут. Так неужели это не понятно правительству?

– Может, и не понятно: они все – чиновники высокого класса, и у них пенсия не бывает меньше 800 рублей, а у «народных избранников» – и того больше. И как можно думать о людях, у которых пенсия – 370 рублей, а у чиновников – 800? Получается, народ живет для вас, а не вы для народа?

Руководитель профсоюза РЭП считает, что 20 рублей – это повышение пенсии на мизерную сумму:

– Это 20-рублевое повышение пенсии ни в коем случае не покроет потребности людей. Не говоря уже про инфляцию! Если говорят о том, что инфляция составляет около 6%, то повышение пенсии на 5,3% – не покрывает инфляцию. Повысились цены на продукты, а сейчас начался отопительный сезон, нужно будет платить коммуналку. Пусть чиновники подсчитают средства пенсионера! Они утверждают, что установили прожиточный минимум для пенсионера, и пенсия – выше прожиточного минимума. А где в этом минимуме – внуки, к которым с пустыми руками не приедешь; где траты на лекарства, которые сейчас у пенсионеров составляют большую часть расходов?

Он полагает, что некорректно называть прогрессом грядущее повышение пенсии:

– И если ссылаться на повышение пенсии на 20 рублей как на прогресс; если говорить, что в будущем средняя пенсия будет составлять до 40% от средней заработной платы… Это у нас средняя пенсия – 374 рубля, а сколько получают по 250 рублей и даже меньше? И еще не забудьте добавить, что та же пенсия в Эстонии – 1100 рублей, в Литве – 800, в Латвии – 890… Почему такие маленькие страны, у которых меньше производственные мощности, могут платить людям такие пенсии? Так поезжайте туда и перенимайте опыт. Уважаемые чиновники! Может быть, хватит баловаться цифрами? Давно пора вводить накопительную систему пенсий. И, пока вы ее не вводите, каждый год в яму нищеты падает все больше и больше пенсионеров. И было бы интересно озвучить число: на сколько сегодня сэкономлены средства пенсионного фонда в связи с повышением пенсионного возраста?

Лидер профсоюза отметил, что значительная часть трудоспособных людей уехала из Беларуси:

– Нужно понимать: те люди, которые выехали из Беларуси на заработки, они никоим образом не участвуют в пополнении пенсионного фонда. Понятно, что без соответствующей мотивации этих людей не вернуть – они в экономике участвовать не будут. При всем желании правительства, при всех мерах, которые они придумали. Потому что если человек может заработать в России или Польше за месяц 800 или 1200 долларов, то это существенные деньги для содержания семьи, которая находится в Беларуси. Надо думать над тем, как вернуть в Беларусь уехавших работников.

Не исключает он и того, что в Беларуси уже пора принимать серьезные меры для спасения пенсионеров от нищеты:

– А что касается увеличения пенсий, то лучше спросить у пенсионеров, и они вам все расскажут. Покупательская способность людей пенсионного возраста резко упала. Может быть, уже настала пора открывать специальные магазины для одиноких пенсионеров, чтобы они по себестоимости покупать продукты, чтобы они могли не выживать, а жить полноценно и себя ощущать равными среди равных. К сожалению, сегодня это не получается.

Геннадий Федынич вспомнил и еще одну проблему, связанную преимущественно с пенсионерами – торговля в так называемых «неустановленных местах»:

– Зачем гонять пенсионеров, которые торгуют в неустановленном месте? Так сделайте эти места установленными! Вы же власть! Оборудуйте – пусть продают свою продукцию, которую они вырастили на даче или связали своими руками. Зачем вы издеваетесь над старыми людьми, гоняете их милицией? Они же выходят торговать не от того, что им нечего делать. Сделайте им пенсию по 800 рублей, как у чиновников, и никто не будет торговать по переходам. А если слабо такое сделать – идите навстречу людям, делайте конкретные шаги. А эти повышения на отдельно взятый кошелек пенсионера – никак не повлияют.