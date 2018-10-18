Белорусская теннисистка Александра Саснович (31-й номер рейтинга WTA) завершила выступление в розыгрыше Кубка Кремля, не сумев пробиться в полуфинал, сообщает БЕЛТА.

В сегодняшнем четвертьфинальном матче Александра Саснович с британкой Йоханной Контой (44) проиграла первый сет 2:6, а затем взяла реванш с таким же результатом. В решающей партии соперницы стабильно выигрывали свои подачи и дело дошло до тай-брейка, в котором успеха добилась британка – 7:6 (7:2).

В полуфинале соперницей Конты будет одна из россиянок – Дарья Касаткина (14) или Анастасия Павлюченкова (40), которые встречаются сегодня.

Ранее Александра Саснович победила румынку Михаэлу Бузарнеску (25) – 6:3, 6:4 и десятую ракетку планеты Кики Бертенс из Нидерландов – 6:3, 4:6, 6:3.