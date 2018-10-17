В совершении взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи подозревается учащийся этого учебного заведения. Уголовное дело переквалифицировано на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как сообщает СКР, им оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением обнаружено в одном из помещений колледжа.

Как указывает ведомство исходя из видеозаписи, держал в руках ружье.

«Исходя из картины преступления следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что к организации взрыва может быть причастен один из учеников, РБК сообщил источник в МВД.

«Из показаний учеников стало ясно, что один из учащихся незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — говорит собеседник. — Также ученики рассказали, что слышали про этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».



Взрыв в Керченском политехническом колледже прогремел в 12 часов дня. Погибли 17 человек, около 50 пострадали. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «Теракт».

Владимир Путин поручил ФСБ и Следкому принять необходимые меры по установлению причин взрыва в Керчи.

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