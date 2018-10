Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира Кики Бертенс и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля.

Для определения победительницы в поединке теннисисток Беларуси и Голландии понадобились три сета — 6:3, 4:6, 6:3. Саснович на сегодняшний день занимает в рейтинге WTA 31-е место, пишет Еврорадио.

Ранее в четвертьфинал турнира в Люксембурге вышла белоруска Вера Лапко. В 1/8 финала в двух сетах она обыграла более рейтинговую Полин Пармантье из Франции — 7:5, 6:2.

Sasnovich stuns Bertens!

On the fourth match point, the Belarusian takes the 6-3, 4-6, 6-3 victory @tennisrussia. pic.twitter.com/muLLzukonS

— WTA (@WTA) October 17, 2018