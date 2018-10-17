Председателем правления ОАО “Банк БелВЭБ” назначен бывший первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский.

“С понедельника (22 октября – ИФ) начинаю работу председателем правления Банка БелВЭБ”, – сообщил В.Матюшевский агентству “Интерфакс-Запад” в среду.

Соответствующее решение принял Наблюдательный совет банка, сообщила агентству председатель Наблюдательного совета Надежда Ермакова. “Состоялось заседание Наблюдательного совета, на котором Василий Матюшевский избран председателем правления Банка БелВЭБ”, – сказала Н.Ермакова.

В.Матюшевский занимал пост первого вице-премьера с декабря 2014 года до 18 августа 2018 года, когда по решению президента Беларуси практически все руководство правительства во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым было отправлено в отставку.

Как сообщалось, В. Матюшевский в сентябре прошел квалификационную комиссию Национального банка. Комиссия подтвердила, что В.Матюшевский соответствует квалификационным требованиям, которые предъявляются к руководителям и заместителям руководителя банка.

В начале октября квалификационную комиссию Национального банка прошел действующий руководитель Банка Николай Лузгин. Комиссия подтвердила, что Н.Лузгин соответствует квалификационным требованиям, которые предъявляются к независимому директору банка.

До назначения на пост первого вице-премьера В.Матюшевский в течение пяти лет возглавлял дочерний банк Сбербанка РФ – ОАО “БПС-Сбербанк”, куда он пришел в 2010 году с поста заместителя председателя правления Нацбанка Беларуси.

БелВЭБ (97,52% акций принадлежит Внешэкономбанку) входит в число семи системообразующих банков Беларуси. Активы БелВЭБа по МСФО на начало 2018 года составили Br4,15 млрд, увеличившись за год на 5,1%. Чистая прибыль банка уменьшилась на 35,3% – до Br44,05 млн.