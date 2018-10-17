16 октября в Российской православной церкви (РПЦ) внесли ясность в ситуацию с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху.

По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александра Волкова, на принесение Благодатного огня из Иерусалима прекращение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом никакого влияния не окажет.

«Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. И здесь нет никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами», – пояснил А. Волков.

Вместе с тем он отметил, что ввиду последнего решения Священного синода РПЦ прибытие святынь Константинопольского патриархата в Россию в ближайшее время маловероятно.