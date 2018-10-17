Новое положение, определяющее подходы к постановке на учет по семейному неблагополучию, разрабатывается в Беларуси, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома Елена Герасименко, передает БЕЛТА.

В нормативном правовом акте будут определены показатели, по которым ребенка следует считать находящимся в социально опасном положении. Изменения вызваны необходимостью актуализации законодательной базы.

“Работа по декрету №18 “О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях” требует совершенствования, что в том числе связано с участившимися обращениями граждан. Как правило, решения о постановке на учет, лишению родительских прав обоснованные. Это не стремление навесить ярлык, а помощь семье, которая оказалась в кризисной ситуации. Те инструкции, которые писались более 10 лет назад, может, где-то устарели, хотя сами критерии социального неблагополучия, ненадлежащего воспитания прописаны в ст. 67 Кодекса о браке и семье. Они требуют дальнейшей конкретизации. Новую инструкцию разрабатывает Министерство образования, специалисты вносят свои предложения, замечания и дополнения”, – отметила Елена Герасименко.

В частности, предлагается исключить как потерявший актуальность показатель, касающийся оставления ребенка до 10 лет одного на улице, дополнить документ нормой о получении ребенком базового образования в обязательном порядке. “Некоторые родители забирают детей из школы, считая, что смогут обучить их дома сами или дистанционно. Это повод прийти в семью”- добавила Елена Герасименко.

Всего в Минске проживают около 360 тыс. детей, из них около 2 тыс. признаны находящимися в социально опасном положении. “Одна семья может состоять на учете полгода до нормализации ситуации, другой нужно год или два, чтобы за ними наблюдали”, – добавила Елена Герасименко.