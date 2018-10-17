Ликвидация всех форм нищеты остается одной из наиболее важных глобальных задач. 17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, учрежденный Организацией Объединенных Наций 25 лет назад.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю этого дня отметил, что благодаря политической воле лидеров, экономическому развитию и международному сотрудничеству, почти миллиард человек по всему миру за эти годы вырвался из нищеты. Однако 700 миллионов человек все еще живут в условиях крайней бедности.

«Давайте не будем забывать о том, что ликвидация нищеты – это вопрос не благотворительности, а справедливости, – отметил Генеральный секретарь в своем заявлении. – В Международный день борьбы за ликвидацию нищеты давайте возьмем на себя обязательство выполнить главный пункт Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года – “не оставить никого позади”».

Ликвидация нищеты во всех ее формах и проявлениях – первая Цель в области устойчивого развития. Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что живущие в нищете больше других страдают от нарушений прав человека. Между тем, по данным нового доклада Всемирного банка, наблюдается двоякая ситуация: в одних регионах мира нищета сведена к минимуму, а в других победить ее не удается уже много лет.

Согласно данным доклада, в период с 1990 по 2015 годы из нищеты вырвались более миллиарда человек, и сегодня масштабы этой проблемы меньше, чем когда-либо в истории. В 1990 году почти 36 процентов населения Земли жили на неполные два доллара в день, а в 2015 году их число составило лишь 10 процентов. По предварительным прогнозам, в 2018 году уровень нищеты в мире составит 8,6 процента.