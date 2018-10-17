С 2019 года результаты централизованного тестирования будут подсчитывать по новой методике. Об этом говорится на сайте Республиканского института контроля знаний. Теперь даже за частично верный ответ может быть начислен один балл, а итоговый результат будет зависеть не только от общей суммы набранных баллов, но и коэффициента, который определят во время проверки работ.

Прошлогодние результаты ЦТ рассчитывались и по прежней, и по новой методике, рассказывала на августовской пресс-конференции первый заместитель директора РИКЗ Наталья Вайтехович.

— В результатах модельной апробации мы увидели много плюсов. Вопрос находится в стадии решения.

Сегодня, как следует из информации на сайте РИКЗ, решение о переходе на новую систему подсчета принято.

Один балл даже за частично правильный ответ. РИКЗ меняет методику подсчета результатов ЦТ
Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что изменится в методике расчета баллов ЦТ?

Во-первых, еще до начала централизованного тестирования абитуриент будет знать, сколько баллов он получит за верно выполненное задание. Например, по белорусскому языку за каждое задание из диапазона А1-А27 он сможет заработать два балла, по математике за задания из части А — по 1 баллу и т.д. Полная таблица с баллами опубликована здесь.

Во-вторых, подсчитывать результат выполнения теста будут в два этапа: сначала определят первичный балл, затем — итоговый тестовый.

Первичный балл — эта сумма баллов, которую абитуриент может набрать за верно выполненные задания.

Например, максимальный первичный балл по русскому и белорусскому языкам — 80, по физике и математике — 42, по химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, географии, обществоведению — 62, по иностранному языку — 72.

Чтобы получить итоговый тестовый балл, первичный балл будет умножаться на коэффициент, который определят в процессе проверки других работ, — так на августовской конференции говорила Наталья Вайтехович. То есть итоговый результат будет отражать не абсолютный личный результат абитуриента, а то, как хорошо или плохо он выполнил тест по сравнению с другими абитуриентами.

Как именно будет определяться этот коэффициент, в РИКЗ уточнить не удалось.

Один балл даже за частично правильный ответ. РИКЗ меняет методику подсчета результатов ЦТ
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В-третьих, с этого учебного года в задании с несколькими вариантами ответа, которое оценено в два «первичных» балла, можно допустить одну ошибку и получить хотя бы один балл.

Например, если в условии тестового задания есть пять вариантов ответа, из которых два или более являются верными, то два балла будут начислены за полностью правильный ответ, один балл — за одну допущенную ошибку, ноль баллов — если в ответе более одной ошибки или ответа нет вовсе.

Скажем, в задании А11 правильные ответы — 1,3, 5. Вы указали только «1 и 3» либо «1, 3, 4», то есть сделали одну ошибку. Но за задание вы все равно получите один балл. По старой методике «начислили» бы ноль.

То же касается и вопросов из части В. Например, если в строку нужно вписать ответ в виде сочетания букв и цифр А1Б2В3Г4, два балла вы получите за полностью правильную цепочку, один балл — за одну ошибку в ней.

Один балл даже за частично правильный ответ. РИКЗ меняет методику подсчета результатов ЦТ
Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Результаты по новой методике будут рассчитываться уже на ближайшем репетиционном тестировании.

По словам первого заместителя директора РИКЗ Натальи Вайтехович, новая система позволит сделать результаты ЦТ более прозрачными.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА

НАПІСАЦЬ АДКАЗ

Калі ласка, дабаўце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя

пять + 3 =