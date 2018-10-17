Один балл даже за частично правильный ответ. РИКЗ меняет методику подсчета результатов ЦТ

С 2019 года результаты централизованного тестирования будут подсчитывать по новой методике. Об этом говорится на сайте Республиканского института контроля знаний. Теперь даже за частично верный ответ может быть начислен один балл, а итоговый результат будет зависеть не только от общей суммы набранных баллов, но и коэффициента, который определят во время проверки работ.

Прошлогодние результаты ЦТ рассчитывались и по прежней, и по новой методике, рассказывала на августовской пресс-конференции первый заместитель директора РИКЗ Наталья Вайтехович.

— В результатах модельной апробации мы увидели много плюсов. Вопрос находится в стадии решения.

Сегодня, как следует из информации на сайте РИКЗ, решение о переходе на новую систему подсчета принято.

Что изменится в методике расчета баллов ЦТ?

Во-первых, еще до начала централизованного тестирования абитуриент будет знать, сколько баллов он получит за верно выполненное задание. Например, по белорусскому языку за каждое задание из диапазона А1-А27 он сможет заработать два балла, по математике за задания из части А — по 1 баллу и т.д. Полная таблица с баллами опубликована здесь.

Во-вторых, подсчитывать результат выполнения теста будут в два этапа: сначала определят первичный балл, затем — итоговый тестовый.

Первичный балл — эта сумма баллов, которую абитуриент может набрать за верно выполненные задания.

Например, максимальный первичный балл по русскому и белорусскому языкам — 80, по физике и математике — 42, по химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, географии, обществоведению — 62, по иностранному языку — 72.

Чтобы получить итоговый тестовый балл, первичный балл будет умножаться на коэффициент, который определят в процессе проверки других работ, — так на августовской конференции говорила Наталья Вайтехович. То есть итоговый результат будет отражать не абсолютный личный результат абитуриента, а то, как хорошо или плохо он выполнил тест по сравнению с другими абитуриентами.

Как именно будет определяться этот коэффициент, в РИКЗ уточнить не удалось.

В-третьих, с этого учебного года в задании с несколькими вариантами ответа, которое оценено в два «первичных» балла, можно допустить одну ошибку и получить хотя бы один балл.

Например, если в условии тестового задания есть пять вариантов ответа, из которых два или более являются верными, то два балла будут начислены за полностью правильный ответ, один балл — за одну допущенную ошибку, ноль баллов — если в ответе более одной ошибки или ответа нет вовсе.

Скажем, в задании А11 правильные ответы — 1,3, 5. Вы указали только «1 и 3» либо «1, 3, 4», то есть сделали одну ошибку. Но за задание вы все равно получите один балл. По старой методике «начислили» бы ноль.

То же касается и вопросов из части В. Например, если в строку нужно вписать ответ в виде сочетания букв и цифр А1Б2В3Г4, два балла вы получите за полностью правильную цепочку, один балл — за одну ошибку в ней.

Результаты по новой методике будут рассчитываться уже на ближайшем репетиционном тестировании.

По словам первого заместителя директора РИКЗ Натальи Вайтехович, новая система позволит сделать результаты ЦТ более прозрачными.