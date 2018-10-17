Два инспектора Госавтоинспекции получили травмы и были госпитализированы в результате аварии в Гомеле, сообщает Sputnik.by со ссылкой на УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло в среду 17 октября около 16:00 на перекрестке улиц Лазурной и Объездной. Экипаж ГАИ отправился на место аварии, в которой приняли участие два легковых автомобиля. Однако спустя некоторое время инспекторы получили информацию, что один из водителей на машине BMW c места ДТП пытается скрыться.

Сообщается, что сотрудники Госавтоинспекции, включив сирену и мигалки, отправились за беглецом, но на перекресте врезались в легковушку.

В аварии два милиционера получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время правоохранительные органы Гомеля ищут водителя скрывшегося BMW. В ГАИ просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемом автомобиле, сообщить об этом в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.