В Беларуси упрощаются процедуры исполнения денежных обязательств, сообщается в пресс-релизе Нацбанка. Для этого до 1 января 2020 года в стране будет создана автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (далее – АИС ИДО). Соответствующее решение принято указом от 16 октября 2018 года № 414 «О совершенствовании безналичных расчетов» (Указ № 414).

АИС ИДО позволит уполномоченным органам, банкам, а также иным заинтересованным получать оперативную информацию для организации исполнения денежных обязательств и предупредит возможность многократного списания соответствующими органами одной и той же суммы денежных средств со всех счетов должников и их дебиторов. Также с внедрением АИС ИДО будет автоматизирован и унифицирован процесс исполнения денежных обязательств, сократится документооборот. Система позволит отказаться от такого устаревшего атрибута бумажного оборота, как картотека не оплаченных в срок расчетных документов, и освободить банки от функций по ее ведению, сообщается в комментарии Нацбанка.

АИС ИДО будет аккумулировать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков. С учетом денежных средств, имеющихся на счетах плательщика в банках, а также электронных денег в его электронных кошельках система обеспечит в автоматизированном режиме исполнение денежных обязательств плательщика, в том числе перед бюджетом.

Участникам АИС ИДО будет предоставлена возможность отзыва из системы своих платежных инструкций, а в отдельных случаях, определенных законодательством, – приостановить их исполнение, изменить реквизиты платежной инструкции, а также уменьшить сумму неисполненных денежных обязательств по оформленным ими платежным инструкциям. При этом при осуществлении безналичных расчетов с участием АИС ИДО будут учитываться нормы законодательных актов, согласно которым платежные инструкции на перечисление (взыскание) платежей в бюджет исполняются без взимания вознаграждения (платы) банками.

Участниками АИС ИДО помимо Национального банка Республики Беларусь, ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» и плательщиков станут уполномоченные государственные органы и банки. Также воспользоваться АИС ИДО смогут иные юридические и физические лица, имеющие исполнительные документы для взыскания в бесспорном порядке денежных средств (электронных денег).

В соответствии с Указом № 414 порядок осуществления безналичных расчетов посредством АИС ИДО и особенности функционирования системы будут определены Национальным банком и Советом Министров Республики Беларусь до 1 июля 2019 года.

С запуском АИС ИДО будет реализован один из этапов цифровой трансформации экономики страны, предусмотренной Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.