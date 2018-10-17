Напряжение в теле и плохой сон — очень распространенные проблемы. Существует немало способов, помогающих нормализовать общее состояние. Одними из самых действенных среди них являются массаж и самомассаж, дыхательные упражнения, акупрессура.

Усталость после насыщенного и энергичного дня не всегда способствует быстрому и легкому засыпанию. Перенапряжение, множество мыслей и вопросов в голове, стресс, хронический недосып негативно сказываются на самочувствии, не позволяют полноценно расслабиться. Когда выпито молоко с медом, прослушаны десятки успокаивающих треков, а напряжение в теле сохраняется, сон никак не идет, пришло время прибегнуть к дополнительным простым действиям. Их можно выполнять прямо в постели, и результат от методов не заставит себя долго ждать.

Точечное воздействие

Акупрессура представляет собой технику, при которой происходит активное воздействие на биологические точки тела. С помощью легких вибраций, поглаживания, надавливания и массажа можно решить многие проблемы. Точечное воздействие особенно хорошо работает в ситуации, когда требуется быстро расслабиться и приблизить момент погружения в сон. Проводить массаж лучше в лежачем положении на кровати, удобно устроив голову на подушке.

Чтобы избавиться от вечернего волнения и немного сбросить перенапряжение, нужно неспешно помассировать подушечки мизинцев. Массаж следует начинать с левой руки. Между большим и указательным пальцем нужно зажать верхнюю фалангу мизинца. Необходимо добиться ощущения легкой болезненности. После массировать эту область в течение одной минуты, круговые движения делаются против часовой стрелки.

Чтобы сон пришел быстрее, следует разогреть ладони руки, потерев их друг о друга. Затем «умыть» теплыми ладонями лицо, двигаясь от подбородка ко лбу. Совершить 20 таких движений. Потом средним пальцем левой руки найти немного болезненную точку между бровей над переносицей. Круговыми надавливающими движениями помассировать точку против часовой стрелки 30 раз. После проделать это действие средним пальцем правой руки. Для заметного результата нужно сделать три захода. Между ними нелишним будет помассировать подушечками пальцев брови, двигаясь от переносицы к вискам. Возникновение болезненности в этой области — хороший и позитивный знак.

Чтобы избавиться от напряжения в лице и челюсти, следует опустить нижнюю челюсть, расслабить язык. Прижать указательные и средние пальцы к болезненным точкам в местах крепления нижней челюсти к верхней. Надавливать на эти области в течение 5 секунд. Повторять до 10 раз.

Поглаживания и дополнительный массаж

Следующие методы уже не относятся к акупрессуре, однако они тоже достаточно эффективны.

Прижать правую ладонь к животу в области солнечного сплетения. Размеренно, неспешно и без надавливания начать поглаживать вкруговую по животу, двигаясь против часовой стрелки. Совершать движения нужно 20 раз. Затем повторить действия левой ладонью.

Лежа на спине, вытянувшись на матрасе и убрав подушку из-под головы, прижать пальцы обеих рук к шее сзади. Начать с нажимом гладить и растирать шею, двигаясь снизу вверх. Повторять до возникновения тепла либо жара не только в области шеи, но и во всем теле. Завершить такое воздействие можно простым массажем участка, где череп прикреплен к шее.

Дыхание для релакса

Дыхательных техник существует великое множество. Они действительно дают видимые результаты, если выполняются регулярно и правильно. Именно дыхание способно помочь избавиться от физического дискомфорта, от психического напряжения. Вслушиваясь в звук своего дыхания, человек быстрее засыпает.

Лечь на спину, раскинуть руки и ноги, постараться расслабиться настолько, насколько это возможно в данный момент. Чтоб избавиться от крутящихся в голове мыслей, нужно начать считать про себя вдохи и выдохи от 100 до 0. Эту технику можно выполнять и в положении сидя на коленях, положив ладони на бедра и закрыв глаза.

Чтобы расслабление и долгожданный сон пришли быстрее, рекомендуется избавиться от «истерического» дыхания. Вдохи и выдохи должны осуществляться животом, а не грудной клеткой. Нужно добиться спокойного, глубокого дыхания, без усилий и напряжения.