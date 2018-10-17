Следователи КГБ заявили прокурорам, что никто на обвиняемых не давил на допросах, они сами писал явки с повинной.

Генеральная прокуратура Беларуси не нашла нарушений со стороны следователей КГБ в отношении обвиняемых по делу Александра Коржича, данная информация была озвучена в ходе судебного процесса по делу о гибели рядового Коржича в среду.

В конце сентября 2018 года обвиняемые по данному делу Евгений Барановский, Антон Вяжевич и Егор Скуратович заявили о том, что во время предварительного расследования на них оказывали моральное и физическое давление следователи КГБ. По ходатайству прокурора была назначена проверка, и в суде объявлен перерыв для ее проведения.

Сегодня в суде государственный обвинитель зачитал итоги прокурорской проверки, которая не установила фактов давления на обвиняемых со стороны следователей КГБ. По его словам, 12 октября прокуроры вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении следователей КГБ.

В ходе проверки, в частности, следователи КГБ заявили прокурорам, что они не оказывали никакого давления, а обвиняемые сами писали явки с повинной, шли на сотрудничество со следствием, чтобы смягчить ответственность по предъявленному им обвинению.

Барановский, Вяжевич, Скуратович обвиняются в доведении до самоубийства рядового Коржича. Тело военнослужащего-срочника было обнаружено в октябре прошлого года в подвале здания медицинской роты в Печах.