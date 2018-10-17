Брестский облисполком продал компании “Савушкин продукт” принадлежавшие Брестской области 386,6 тыс. акций (62,68% уставного фонда) ОАО “Березовский сыродельный комбинат” за Br86,2 млн (более $41 млн по текущему курсу – ИФ), сказано в сообщении облисполкома.

Акции проданы без проведения аукциона (конкурса) по согласованию с президентом Беларуси, отмечают в облисполкоме. Конечным собственником ОАО “Савушкин продукт” является известный белорусский предприниматель Александр Мошенский.

В соответствии с условиями приватизации, инвестор обязуется вложить еще Br20 млн в акции допэмиссии сыродельного комбината. Кроме того, инвестор должен сохранить текущий уровень зарплаты и количество занятых на предприятии.

В сообщении сказано, что денежные средства в счет оплаты акций в полном объеме поступили в областной бюджет, акции ОАО “Березовский сыродельный комбинат” переведены на счет покупателя.

ОАО “Савушкин продукт” является крупнейшим производителем молочной продукции в Беларуси. Компания создана на базе акционированного в 1994 году госпредприятия “Брестский молочный комбинат”. С сентября 2016 года “Савушкин продукт” входит в холдинг “Санта”, которым владеет А.Мошенский. ООО СП “Санта Бремор” принадлежит 92,64% акций “Савушкин продукт”, Брестскому фонду госимущества – 1,15%, прочим акционерам – 6,21%. Конечным собственником компании является А.Мошенский.

В состав группы “Савушкин продукт” входят две компании-резидента России – ООО “Савушкин продукт – Москва” и ООО “Савушкин продукт”. На территории Беларуси “Савушкин продукт” контролирует 6 компаний – УП “Савушкино” (100%), УП “Каменецкий сыродельный завод” (100%), ОАО “Савушкина пуща” (92,97%, создано в 2017 году путем объединения ОАО “Каленковичи” и ОАО “Каменецкая пуща”), ОАО “Брестмясомолсервис” (88,7%), СООО “Роскорм” (51%).

Чистая прибыль ОАО “Савушкин продукт” по МСФО в 2017 году составила Br130,15 млн, что в 2 раза больше по сравнению с 2016 годом.

Ранее сообщалось, что ГК “Санта” в августе этого года купила сеть розничных магазинов “Рублевский”, включающей 73 магазина, в том числе 53 в Минске.