В Керченском политехническом колледже произошел взрыв. По последним данным, погибли 13 человек, десятки ранены, многим уже оказана медицинская помощь. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявляют о подрыве неустановленного взрывного устройства. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт, возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в столовой учебного заведения взрывное устройство было начинено металлическими предметами.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.

На месте трагедии работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.

Очевидцы сообщают, что огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, по сообщению ТАСС, значительное количество машин реанимации уже прибыли из колледжа в городскую больницу.