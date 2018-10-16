В Могилеве пенсионерку ударили камнем по голове

Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства разбойного нападения на 67-летнюю женщину.

По данным следствия, 14 октября в темное время суток 32-летний неработающий житель Могилева начал преследовать пенсионерку, желая завладеть ее сумочкой. Около 19 часов на ул.Фатина в Могилеве он нанес ей удар по голове камнем, после чего забрал выпавшую из ее рук сумочку и попытался скрыться. На крики потерпевшей отреагировали проходящие двое мужчин, которые задержали злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 Уголовного кодекса Республики Беларусь (применение насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего с целью непосредственного завладения имуществом (разбой).

Похищенное имущество было возращено хозяйке. Подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.