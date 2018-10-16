Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла 16 октября в первом чтении корректировки в закон “О трансплантации органов и тканей человека”. Документ, в частности, регламентирует особенности международного сотрудничества в данной области.

Планируется узаконить перекрестную трансплантацию, расширяется перечень сведений, включаемых в единый регистр трансплантаций. Там будет информация и о донорах, сообщает Белтелерадиокомпания.

“Огромное количество наших западных партнеров и наших друзей в Российской Федерации готовы сотрудничать на взаимовыгодной безвозмездной основе в обмене донорскими органами, в улучшении качества оказания трансплантологической помощи как в Беларуси, так и в других странах”, – отметил директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо.