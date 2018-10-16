В Беларуси подготовили проект указа повышения пенсий. Документ уже внесли на рассмотрение в Администрацию президента. Об этом сегодня в парламенте сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.



Проектом документа предлагается повышение пенсий с 1 ноября.

— Подготовлен проект указа о повышении пенсий на 5,3%, — отметила Ирина Костевич. — Если сегодня с учетом повышения в августе средняя пенсия по возрасту составляет 374 рубля, то начиная с ноября она составит 394 рубля, на 20 рублей повышение.

Министр труда также рассказала, как изменится номинальный темп роста пенсий в годовом выражении с учетом планируемого повышения.

— По оценкам, у нас получится номинальный темп роста пенсий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года — это 113,8%, а в реальном выражении, с учетом прогнозируемой инфляции, это 107,9. Положительная динамика по росту пенсий в этом году, — резюмировала Ирина Костевич.

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. По его словам, если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным — пенсии в 2018 году вырастут более чем на 20%.

— С учетом инфляции на уровне 6% — это рекордный рост, — подчеркнул Румас.

Отвечая на вопрос, когда пенсия достигнет запланированного параметра в 40% от средней заработной платы, глава правительства заметил, что пенсии в этом году повышались уже дважды. Однако пока соотношение между средней пенсией по возрасту и зарплатой составляет 36,2%.

— До конца года решить эту проблему (достичь 40%. — Прим. TUT.BY) невозможно, для этого пришлось бы поднять пенсию почти на 50%, — признал премьер. Румас пояснил, что причиной тому резкий рост зарплат в этом году.

Ранее трудовые пенсии в Беларуси повышали с 1 августа и 1 мая.

Напомним, средний размер назначенных пенсий в целом по стране в августе составил 363,9 рубля. Это в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров, который составляет почти 163 рубля. Реальная пенсия, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, в августе выросла на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас пенсии недотягивают до 37% от средней зарплаты по стране, хотя власти планируют поднять этот показатель в этом году до 40%. К примеру, в Гродненской области уже достигли этого показателя, в августе он составлял 41,6%. А в Минске пока заметно отстают (28,8%).

По размеру средней назначенной августовской пенсии лидируют минчане — 387 рублей, а отстают — жители Гродненской области (356,9 рубля). Минчане также лидируют по размеру средних пенсий по возрасту (393 рубля) и соцпенсий (234,2 рубля).

